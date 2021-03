I do ČR už si můžete předobjednat připojení k Muskovu Starlink internetu

Starlink, megaprojekt amerického miliardáře a inovátora Elona Muska, který má za cíl připojit celou planetu k satelitnímu internetu, už má dostupné předobjednávky i pro adresy v ČR. Přímo na webu této rychle rostoucí služby můžete vyplnit svou lokalitu a se zaplacením vratné zálohy 99 dolarů (cca 2 150 Kč) se zařadit mezi čekatele. Do našich končin by měla společnost internet oficiálně přivést příští rok. Nicméně ani přihlášením do tohoto přednostního programu nemají zájemci zajištěno, že se na ně v prvních vlnách dostane. Zájem je obrovský a poptávka několikanásobně převyšuje nabídku.

Cena 99 dolarů je přitom jen zlomkem poplatku za pronájem všech nutných zařízení a paušální platby za připojení. To momentálně dosahuje maximální rychlosti 150 megabitů za sekundu a odezvy do 30 milisekund. Jakmile by se zájemci podařilo ke službě a potřebným zařízením díky předobjednávce dostat, vyjde ho to jednorázově na 499 dolarů (cca 10 800 Kč) za hardware a pak na dalších 99 měsíčně.

Jako u jiných průkopnických řešení se platí za prvotní rozvoj. Rychlosti by měly časem stoupat a paušální poplatky klesat. Záloha 99 dolarů je navíc vratná, takže když si rozhodnutí pustit se do předobjednávky služby Starlink k sobě domů do ČR rozmyslíte, firma vám celou částku okamžitě vrátí. A to i v případě, kdy se odbavování předobjednávek reálně rozběhne.

Půjdete do toho? Co říkáte na ceny a rychlost?

Zdroj: Starlink