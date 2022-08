Muskův satelitní internet Starlink bude asi brzy “mobilní”

Poskytování připojení k satelitnímu internetu společnosti Starlink by mohlo zanedlouho přejít do další zajímavé fáze. Poté, co firma Elona Muska začala připojovat k družicím domácnosti a nedávno i obytné vozy, se zřejmě chystá forma ještě více mobilní konektivity. Napovídá to pár dní stará certifikace u americké Federal Communications Commission (FCC), která přímo zmiňuje “Mobile Satellite Service” a připojování “mobilních uživatelů”.

Ačkoli tyto kroky vypadají jako plány připojovat k satelitům přímo mobilní telefony, anglické označení v tomto případě označuje spíše obecnou mobilitu. Ve výsledku by i tak mohlo jít o nové drobné a volně prodávané zařízení, které se s družicemi dorozumí. V žádosti o certifikaci je řeč o frekvenčním pásmu 2 GHz a Starlink současně tvrdí, že připojení by mělo mít odezvu do 50 milisekund.

Služba by zahrnovala použití satelitů k přenosu dat k uživatelům na zemi namísto spoléhání se na tradiční mobilní základnové stanice. Firma má prý přístup k potřebné technologii poté, co získala startup Swarm vyvíjející nano-satelity schopné dodávat připojení k internetu pro IoT zařízení ve venkovských oblastech. Nakonec se tedy ze záměru může vyklubat služba pro drobné senzory, tipovali bychom to ale na malý přenosný modem.

Zdroj: pcmag