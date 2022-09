(R)evoluce: Android 14 prý zajistí přímé satelitní připojení

Uživatelé systému Android 14, který by měl do mobilů, tabletů a dalších zařízení vyrazit na podzim příštího roku, budou mít velmi pravděpodobně přímý přístup k satelitnímu připojení. Jen pár dní poté, co v této oblasti oznámily velmi významnou spolupráci společnosti Starlink (SpaceX) a T-Mobile, tento revoluční (nebo lépe řečeno evoluční?) krok oznámil viceprezident divize Platforms & Ecosystems společnosti Google Hiroshi Lockheimer.

“Je divoké přemýšlet o uživatelských zkušenostech s telefony, které se mohou připojit k satelitům. Když jsme v roce 2008 uvedli na trh G1, bylo pro nás problémem zprovoznit 3G + Wiwi. Nyní navrhujeme připojení pro satelity. Super! Těšíme se, až budeme moci podpořit naše partnery, aby toto všechno umožnili v příští verzi systému Android!” napsal vysoce postavený manažer na Twitter.

Wild to think about user experiences for phones that can connect to satellites. When we launched G1 in '08 it was a stretch to get 3G + Wifi working. Now we're designing for satellites. Cool! Excited to support our partners in enabling all of this in the next version of Android!

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) September 1, 2022