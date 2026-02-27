Skvělá akce na americkou lednici Samsung. Má Wi-Fi a teď je o 4 tisíce levnější Hlavní stránka Zprávičky Samsung RS57DG410EM9EO je americká lednice s Wi-Fi a ovládáním přes aplikaci SmartThings S kódem ALZADNY20 stojí 18 990 Kč místo 22 990 Kč (sleva 4 000 Kč) Nabízí 578 litrů prostoru, režim AI Energy pro úsporu energie a 20 let záruky na kompresor Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.2.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Chytrá domácnost začíná u spotřebičů, které můžete ovládat odkudkoli. Samsung RS57DG410EM9EO aktuálně pořídíte za 18 990 Kč se slevovým kódem ALZADNY20 – a to je o 17 % méně než běžná cena. Za necelých 19 tisíc dostanete americkou lednici s vestavěnou Wi-Fi, aplikací SmartThings pro sledování spotřeby i zásob potravin a režimem AI Energy, který šetří energii až o 10 %. Pokud si chcete ověřit aktuální dostupnost, najdete vše přímo v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete americkou lednici s chytrými funkcemi, ovládáním přes mobil a sledováním spotřeby energie.⚠️ Zvažte, pokud hledáte nejúspornější spotřebič – energetická třída E není nejlepší na trhu.💡 Za 18 990 Kč dostanete 578 litrů, Wi-Fi s aplikací SmartThings, AI Energy režim, dávkovač vody a 20 let záruky na kompresor – to je za americkou lednici s chytrými funkcemi velmi solidní cena. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Chytré ovládání: SmartThings v mobilu Tahle lednice od Samsungu má vestavěnou Wi-Fi a podporuje aplikaci SmartThings pro Android i iOS. V praxi to znamená, že teplotu v lednici i mrazáku můžete nastavit odkudkoli – z práce, z obchodu nebo z dovolené. Aplikace vás upozorní, pokud zůstanou otevřené dveře, a můžete sledovat aktuální stav spotřebiče v reálném čase. SmartThings nabízí několik užitečných modulů. SmartThings Energy zobrazuje aktuální spotřebu energie a porovnává ji s předchozími obdobími – díky přehledným grafům lépe pochopíte, jak lednici používáte. SmartThings Home Care upozorní na potřebu údržby, problémy v provozu nebo nutnost výměny vodního filtru. SmartThings Food umožňuje vytvořit seznam potravin v lednici a sledovat jejich trvanlivost – ideální pro ty, kdo chtějí méně plýtvat a lépe plánovat vaření. Režim AI Energy: chytrá úspora až 10 % Klíčovou chytrou funkcí je režim AI Energy. Lednice ve spojení s aplikací SmartThings analyzuje svůj provoz a vyhodnocuje, zda se blížíte k vámi nastavenému energetickému cíli. Pokud ano, navrhne úspornější režim. Zároveň inteligentně upravuje rychlost kompresoru a cykly odmrazování podle prostředí a způsobu používání – Samsung uvádí úsporu energie až o 10 % oproti standardnímu provozu. KOUPIT LEDNICI V AKCI Kapacita a technologie SpaceMax Celkový objem 578 litrů (370 l chladnička, 208 l mrazák) pojme potraviny pro větší domácnost. Technologie SpaceMax využívá výrazně tenčí izolační stěny, díky čemuž získáte více využitelného prostoru bez zvětšení vnějších rozměrů. Plochý chladicí kanál v zadní stěně navíc omezuje „mrtvý prostor“. Vnitřní uspořádání zahrnuje 5 skleněných polic, 6 přihrádek v mrazáku, zásuvku na ovoce a zeleninu a LED osvětlení pro dobrou viditelnost. Dávkovač vody a digitální invertorový kompresor Na dveřích mrazicí části najdete elegantně integrovaný dávkovač vody bez BPA, který ladí s minimalistickým designem. Stačí přiložit sklenici a během okamžiku máte studenou vodu – praktické v horkých dnech i při rodinných setkáních. Srdcem lednice je digitální invertorový kompresor, který automaticky přizpůsobuje výkon aktuální potřebě chlazení. Pracuje plynule, bez častého spínání a vypínání, což snižuje hluk na přibližně 37 dB a přispívá k dlouhé životnosti. Samsung na kompresor poskytuje záruku 20 let. True No Frost a praktické detaily Technologie True No Frost rovnoměrně rozvádí suchý vzduch po celém vnitřním prostoru, čímž zabraňuje tvorbě námrazy. Na ruční odmrazování můžete zapomenout. LED displej je skrytý uvnitř a nenarušuje čistou linii dveří – ovládací prvky jsou přesto snadno dostupné jednou rukou. Rozměry 178 × 91,2 × 65,4 cm odpovídají standardním americkým lednicím. Moderní plochý design se zapuštěnými madly v univerzální stříbrné barvě zapadne do většiny kuchyní. Energetická třída E s roční spotřebou 330 kWh není nejúspornější, ale odpovídá kategorii velkých amerických lednic. PODÍVAT SE NA DETAIL PRODUKTU Pro koho se to vyplatí Jde o novinku na trhu, takže uživatelské recenze na Alze zatím nejsou k dispozici. Samsung má však v kategorii amerických lednic dobrou pověst a 20letá záruka na kompresor bez registrace je nadstandardní. Jako slabší stránku lze zmínit energetickou třídu E – pokud hledáte co nejúspornější spotřebič, existují modely s lepší třídou. Pokud hledáte jiné lednice ve slevě, můžete si projít aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné spotřebiče. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte americkou lednici s chytrými funkcemi a ovládáním přes mobil za rozumnou cenu, tahle sleva je rozhodně zajímavá. Za 18 990 Kč dostanete 578 litrů, Wi-Fi s aplikací SmartThings, AI Energy režim pro úsporu energie, dávkovač vody a 20 let záruky na kompresor. Naopak pokud je pro vás prioritou co nejnižší spotřeba energie, vyplatí se zvážit modely s lepší energetickou třídou – i když ty obvykle stojí více. Hledáte jiný velký spotřebič? Nedávno jsme psali o těchto akcích 👇 Chytrá lednice Samsung zlevnila! Díky AI má velmi nízkou spotřebu a můžete ji ovládat mobilem Chytrá čtyřdveřová lednice Hisense zlevnila o tisíce. Má skvělou výbavu a 640 litrů prostoru Tahle pračka Samsung teď zlevnila na 10 tisíc! Má AI funkce a podporu SmartThings pro ovládání mobilem VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY20 Používáte chytré spotřebiče s ovládáním přes mobil? Nebo vám stačí klasické ovládání? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Chytrá domácnost lednice Samsung Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025