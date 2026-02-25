Tahle pračka Samsung teď zlevnila na 10 tisíc! Má AI funkce a podporu SmartThings pro ovládání mobilem Hlavní stránka Zprávičky Samsung EcoBubble WW90DG6U25LEU4 je parní pračka s předním plněním, energetickou třídou A, kapacitou 9 kg a invertorovým motorem s 20letou zárukou S kódem ALZADNY10 stojí 10 490 Kč místo 15 990 Kč (sleva přes 5 000 Kč) Parní program Hygiene Steam, technologie EcoBubble, AI Control, SmartThings aplikace a rychlý cyklus za 39 minut Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.2.2026 12:19 Žádné komentáře 0 Pračka za deset a půl tisíce s hodnocením 4,9 a stoprocentním doporučením – to zní podezřele dobře, ale 44 recenzí na Alze to potvrzuje. Samsung EcoBubble WW90DG6U25LEU4 za 10 490 Kč s kódem ALZADNY10 postupně zlevňovala z původních 15 990 Kč přes 12 tisíc na aktuální minimum. Nabízí parní praní, technologii EcoBubble pro praní za studena, energetickou třídu A (o 10 % lepší než požadavek) a invertorový motor s 20letou zárukou. Na pračku v této cenové kategorii neobvykle kompletní výbava. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte spolehlivou 9kg pračku s parním programem, chytrou aplikací a energetickou třídou A pod 11 tisíc – za tuto cenu je nabídka parametrů nadprůměrná.⚠️ Zvažte, pokud máte dveře do koupelny jen 60 cm – pračka jimi projde na těsno a může být potřeba odmontovat dvířka. Také pokud preferujete klasická mechanická tlačítka místo dotykového displeje.💡 Za 10 490 Kč dostanete parní pračku s AI ovládáním, SmartThings, rychlým 39min cyklem a 20letou zárukou na motor. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tato pračka zajímavá Samsung EcoBubble staví na dvou klíčových technologiích. EcoBubble (AI verze) mění prací prostředek na aktivní pěnu ještě před začátkem cyklu – bubliny pronikají do vláken efektivněji než klasicky rozpuštěný prášek, a to i za studena. Samsung uvádí až o 24 % více odstraněných nečistot a o 70 % nižší spotřebu energie oproti praní na 40 °C. Druhá je Hygiene Steam – parní cyklus, který horkou párou přímo z bubnu odstraní 99,9 % bakterií a alergenů. To ocení rodiny s malými dětmi, alergici i domácnosti s domácími zvířaty. Praní za 39 minut a chytré ovládání Cyklus Super Speed zvládne 5 kg prádla za 39 minut – kombinuje technologii QuickDrive (dynamický pohyb prádla) s EcoBubble pěnou a zrychleným odstřeďováním. Pro lehce zašpiněné sportovní oblečení jsou k dispozici ještě kratší programy. Funkce Bubble Soak se naopak hodí na odolné skvrny – namáčení v aktivní pěně funguje na víno, trávu i zmrzlinu. Aplikace SmartThings nabízí sledování průběhu praní, notifikace na telefon (i na TV a hodinky), návrhy vhodných programů podle typu tkaniny a monitoring stavu pračky. AI Control se postupně učí vaše návyky a upravuje parametry praní. Samočisticí zásuvka StayClean Drawer automaticky oplachuje zásobník na prací prostředek a Drum Clean+ udržuje buben v čistotě bez speciálních přípravků – stačí spustit jednou za 40 cyklů, pračka vás sama upozorní. KOUPIT PRAČKU ZA 10 490 KČ Co říkají zákazníci Ze 44 hodnocení nemá ani jedno méně než 4 hvězdy – to je u pračky s 200+ prodanými kusy výjimečné. Tři témata se opakují nejčastěji: tichý chod (zmiňuje téměř každá recenze – u většiny programů „ani neslyšíte, že pere“), jednoduché a přehledné ovládání a množství užitečných programů. Zákazníci oceňují váhovou automatiku, která přizpůsobí spotřebu vody i dobu praní množství prádla. Několik recenzentů vyzdvihuje samočisticí zásuvku na prášek jako funkci, kterou u jiných značek nenajdete. Výtky existují, i když jsou u 4,9 průměru pochopitelně méně časté. Dotykové ovládání bez hmatové zpětné vazby může vadit starším uživatelům – jedna zákaznice popisuje, že její maminka si na „držení tlačítka“ při spouštění musela zvykat. Rozměry (60 × 85 × 63,5 cm) znamenají, že pračka 60cm dveřmi projde těsně – jeden zákazník musel odmontovat dvířka pračky, aby ji protáhl do koupelny. Při vytváření EcoBubble pěny se ozývá zvuk podobný čerpadlu, který může rušit v otevřené kuchyni – zavřené dveře ho vyřeší. Některé rychlé programy fungují pouze s menší náplní (2–3 kg), ne s plnými 9 kg. Praktická poznámka k aplikaci SmartThings: ovládání na dálku se po 24 hodinách nebo po doprání automaticky vypne – k dalšímu praní musíte přijít k pračce a stisknout tlačítko. To je bezpečnostní omezení, ale pokud jste počítali s plně dálkovým ovládáním, může to zklamat. Jeden zákazník také upozorňuje, že data o spotřebě energie v aplikaci jsou odhadované, ne měřené vlastními senzory. Pro koho se to vyplatí Samsung EcoBubble za 10 490 Kč je pračka, která v tomto cenovém segmentu nabízí výbavu o třídu výš: parní program, AI ovládání, samočisticí zásobník, EcoBubble technologii a 20letou záruku na motor. Hodnocení 4,9 z 5 a nulový výskyt hodnocení pod 4 hvězdy potvrzují, že se jedná o spolehlivý a dobře zpracovaný produkt. Pokud perete často, oceníte 39minutový rychlý cyklus a váhovou automatiku. Pokud máte malou koupelnu s úzkými dveřmi, změřte si prostor předem – pračka má hloubku 63,5 cm a šířku přesně 60 cm. Pokud hledáte další domácí spotřebiče ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny. VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY10 Používáte chytré funkce pračky přes aplikaci, nebo perete „postaru“ tlačítky? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza chytrá pračka pračka Samsung slevy