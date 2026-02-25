Chytrá čtyřdveřová lednice Hisense zlevnila o tisíce. Má skvělou výbavu a 640 litrů prostoru Hlavní stránka Zprávičky Hisense RQ5P640SYKD je čtyřdveřová americká lednice s Wi-Fi připojením a ovládáním přes aplikaci ConnectLife S kódem ALZADNY20 stojí 31 992 Kč místo 39 990 Kč (sleva 8 000 Kč) Nabízí 640 litrů prostoru, dva nezávislé chladicí okruhy a 10 let záruky na kompresor bez registrace Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.2.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Chytré spotřebiče s ovládáním přes mobil už nejsou doménou pouze prémiových značek. Hisense RQ5P640SYKD aktuálně pořídíte za 31 992 Kč se slevovým kódem ALZADNY20 – a to je o 20 % méně než běžná cena. Za necelých 32 tisíc dostanete čtyřdveřovou lednici s integrovanou Wi-Fi, aplikací ConnectLife, třemi teplotními zónami a dvojitým výrobníkem ledu. Pokud si chcete ověřit aktuální dostupnost, najdete vše přímo v detailu produktu na Alze.

Rychlé shrnutí:
✅ Smysl dává, pokud chcete prostornou chytrou lednici s ovládáním přes mobil a flexibilními teplotními zónami.
⚠️ Zvažte, pokud máte omezenou kuchyň – rozměry 179 × 91 × 72,5 cm vyžadují dostatek prostoru.
💡 Za 31 992 Kč dostanete 640 litrů, Wi-Fi s aplikací ConnectLife, UV sterilizaci vody, dvojitý výrobník ledu a 10 let záruky na kompresor – to je za tuto kategorii velmi solidní nabídka.

Ovládání přes mobil: nastavte teplotu odkudkoli

Tahle lednice od Hisense má integrovanou Wi-Fi a podporuje aplikaci ConnectLife. V praxi to znamená, že teplotu v lednici i mrazáku můžete nastavit odkudkoli – z domova, z kanceláře nebo cestou z nákupu. Když víte, že vezete domů velký nákup, můžete si předem aktivovat režim Super Cool a potraviny se rychleji zchladí. Aplikace ConnectLife umožňuje sledovat aktuální teplotu ve všech třech zónách, měnit nastavení a dostávat upozornění. Pro rodiny, které chtějí mít přehled o spotřebičích i na dálku, jde o praktickou funkci.

Jedna z recenzí na webu Hisense uvádí: „Wi-Fi ovládání přes aplikaci je praktické, zvlášť když mě napadne změnit teplotu na dálku."

Tři teplotní zóny a zóna My Fresh Choice

Lednice využívá technologii Triple Temp Zone – tři nezávislé teplotní oblasti s vlastním ovládáním. Speciální zóna My Fresh Choice nabízí rozsah od -18 °C do +5 °C, takže ji můžete podle potřeby přepnout z chladničky na mrazničku. Před Vánocemi potřebujete více místa na mražené potraviny? Stačí změnit nastavení.

Technologie Dual-Tech chlazení používá dva nezávislé chladicí okruhy – jeden pro chladničku, druhý pro mrazák. Díky tomu se nemíchají pachy a potraviny zůstávají déle čerstvé. Zadní stěna z nerezové oceli (Metal-Tech chlazení) rychle absorbuje a distribuuje chlad, takže se teplota po otevření dveří rychleji obnoví.

Voda s UV sterilizací a dvojitý výrobník ledu

Dávkovač vody ve dveřích využívá UV sterilizaci, která eliminuje 99,9 % bakterií. Voda i led procházejí UV systémem, takže máte jistotu maximální hygieny. 5litrová nádrž má chytrý senzor hladiny, který vás včas upozorní, když je potřeba doplnit vodu – nepotřebujete tedy připojení na vodovodní síť.

Dvojitý výrobník ledu v mrazáku zvládne současně vyrábět dva druhy ledu – kostky a drcený (nugget). Pro párty nebo běžné použití tak máte vždy dostatek ledu podle preference každého člena rodiny.

Praktická stránka: kapacita, hlučnost, spotřeba

Celkový objem 640 litrů (390 l chladnička, 250 l mrazák) pojme potraviny pro celou rodinu na týden i déle. Čtyřdveřová konstrukce znamená, že otevíráte vždy jen tu část, kterou potřebujete – méně uniká studený vzduch a šetříte energii. Plně nastavitelné police a zásuvky s kovovými pojezdy usnadňují organizaci i manipulaci s těžším nákladem.

Invertorový kompresor zajišťuje tichý provoz – hlučnost pouze 35 dB (třída B). Energetická třída D s roční spotřebou 276 kWh odpovídá kategorii velkých amerických lednic. Technologie Total No Frost zabraňuje tvorbě námrazy, takže odpadá ruční odmrazování.

Rozměry 179 × 91 × 72,5 cm vyžadují dostatek prostoru – před nákupem si změřte místo v kuchyni.

Co říkají uživatelé

Na webu Hisense má model hodnocení 4,3 z 5 (3 recenze). Uživatelé chválí prostorný vnitřek, elegantní design v černé nerezové oceli a flexibilitu zóny My Fresh Choice.

Jedna recenzentka uvádí: „Dual-Tech chladicí systém udržuje v chladničce i mrazáku čisté, svěží prostředí, bez míchání pachů." Jiná dodává: „Za tu cenu se vyplatila."

Jako slabší stránky se zmiňují vyšší spotřeba (což je u velkých amerických lednic běžné) a rozměry, které vyžadují prostornou kuchyň. Energetická třída D není nejúspornější, ale odpovídá kategorii čtyřdveřových lednic s pokročilými funkcemi. Hisense nabízí 10 let záruky na kompresor bez registrace, což je nadstandardní.

Pokud hledáte jiné lednice ve slevě, můžete si projít aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné spotřebiče.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Pokud hledáte prostornou americkou lednici s ovládáním přes mobil a flexibilními teplotními zónami, tahle sleva je rozhodně zajímavá. Za 31 992 Kč dostanete 640 litrů, Wi-Fi s aplikací ConnectLife, UV sterilizaci vody, dvojitý výrobník ledu a 10 let záruky na kompresor.

Naopak pokud máte malou kuchyň nebo hledáte co nejúspornější spotřebič, vyplatí se zvážit menší modely s vyšší energetickou třídou.

Používáte chytré spotřebiče s ovládáním přes mobil? Nebo dáváte přednost klasickému ovládání?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… 