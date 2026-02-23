Dvoudveřová lednice Samsung hezky zlevnila. Můžete ji ovládat mobilem a využívá AI ke snížení spotřeby Hlavní stránka Zprávičky SAMSUNG RS70F65QETEO je americká lednice s objemem 659 litrů, Wi-Fi připojením a AI režimem úspory energie S kódem ALZADNY20 stojí 17 592 Kč místo 19 679 Kč (sleva přes 2 000 Kč) Na kompresor získáte záruku 20 let, což je u lednic v této cenové kategorii nadstandard Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.2.2026 12:36 Žádné komentáře 0 Americké lednice s velkým objemem a chytrými funkcemi běžně startují nad 20 tisíci. Samsung RS70F65QETEO ale aktuálně pořídíte za 17 592 Kč se slevovým kódem ALZADNY20, což představuje výrazně nižší částku, než za kterou byla uvedená loni v dubnu (23 990 Kč). Ještě minulý měsíc lednice vycházela na 19 679 Kč. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte větší domácnost a potřebujete opravdu hodně úložného prostoru s moderními chytrými funkcemi.⚠️ Zvažte, pokud máte malou kuchyň nebo hledáte energeticky úspornější třídu než E.💡 Za 17 592 Kč dostanete americkou lednici se 659 litry, Wi-Fi ovládáním a 20letou zárukou na kompresor – to je v této cenové kategorii výjimečná nabídka. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tahle lednice zajímavá Tahle americká lednice od Samsungu cílí na větší domácnosti, které potřebují opravdu hodně místa pro potraviny. S celkovým objemem 659 litrů (420 l chladicí prostor + 220 l mrazák) pojmete týdenní nákup pro čtyř až pětičlennou rodinu bez problémů. Díky technologii SpaceMax jsou stěny tenčí než u běžných modelů, takže vnitřní prostor využijete na maximum při zachování kompaktních vnějších rozměrů. Chytré funkce a úspora energie Samsung vsadil na propojení s aplikací SmartThings. Přes Wi-Fi můžete sledovat a upravovat teplotu, kontrolovat spotřebu energie a dostávat upozornění, pokud zůstanou dveře otevřené. Režim AI Energy podle výrobce sníží spotřebu až o 10 % – inteligentně přizpůsobuje rychlost kompresoru a cyklus odmrazování podle vašich zvyků a okolních podmínek. Technologie All-Around Cooling zajišťuje rovnoměrné chlazení ve všech částech lednice díky síti strategicky rozmístěných průduchů. Funkce Power Cool a Power Freeze pak umožňují rychlé zchlazení nápojů nebo zmrazení potravin – hodí se, když přijde nečekaná návštěva nebo potřebujete rychle uložit nákup. KOUPIT LEDNICI V AKCI Praktická stránka: rozměry, spotřeba, výbava Rozměry 178,4 × 91,2 × 72,6 cm (výška × šířka × hloubka) odpovídají klasické americké lednici – před nákupem si změřte prostor v kuchyni a nezapomeňte na rezervu pro otevírání dveří. Hmotnost 115 kg znamená, že budete potřebovat pomoc při instalaci (Alza nabízí službu vynesení a montáže). Energetická třída E s roční spotřebou 364 kWh není špičková, ale odpovídá americkým lednicím v této cenové kategorii. Při průměrné ceně elektřiny kolem 6 Kč/kWh počítejte s ročními náklady na provoz přibližně 2 200 Kč. Invertorový kompresor s AI optimalizací by měl spotřebu v praxi snížit oproti starším modelům. Vnitřní uspořádání zahrnuje 4 police v chladicí části a 4 přihrádky v mrazáku. Velká zásuvka Big Vegi Box poskytuje prostor pro ovoce a zeleninu na jednom místě. LED osvětlení zajišťuje dobrý přehled o obsahu, displej na dveřích umožňuje rychlé nastavení teploty. Co říkají uživatelé Na Alze má lednice hodnocení 5,0 z 5 (5 hodnocení) a 100 % zákazníků ji doporučuje. Globálně na stránkách Samsungu sbírá model hodnocení 4,9 z 5 (58 recenzí) s 98 % doporučením. Uživatelé nejčastěji chválí velkou kapacitu, elegantní design a tichý provoz. Jeden recenzent píše, že jde o „vynikající poměr cena/výkon“ a že lednice „funguje skvěle“. PODÍVAT SE NA RECENZE Kritické hlasy se objevují minimálně. Někteří uživatelé zmiňují vyšší spotřebu energie v porovnání s menšími lednicemi – to je ale u amerických modelů s takovým objemem očekávatelné. Pozitivně je hodnocena 20letá záruka na kompresor, která dává jistotu dlouhodobé spolehlivosti. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale velkou lednici ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné spotřebiče. Alza také nabízí odvoz starého spotřebiče. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud máte větší domácnost a potřebujete americkou lednici s velkým objemem, chytrými funkcemi a dlouhou zárukou, tahle sleva je rozhodně zajímavá. Za 17 592 Kč dostanete 659 litrů prostoru, Wi-Fi ovládání přes SmartThings, AI režim úspory energie a 20 let záruky na kompresor. Naopak pokud máte malou kuchyň, bydlíte sami nebo hledáte energeticky nejúspornější třídu, vyplatí se zvážit menší model – ale připravte se na méně úložného prostoru. Hledáte jiný spotřebič ve slevě? Nedávno jsme psali o těchto akcích 👇 Oblíbená sušička LG zlevnila. Díky podpoře Wi-Fi ji propojíte s telefonem Prémiová chytrá pračka Samsung Bespoke AI hodně zlevnila. Má skvělé hodnocení a pracuje tiše VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY20 Máte doma americkou lednici, nebo dáváte přednost klasickému formátu? Co vás na velkých lednicích láká nejvíc? 