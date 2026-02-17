Oblíbená sušička LG zlevnila. Díky podpoře Wi-Fi ji propojíte s telefonem Hlavní stránka Zprávičky Sušička LG RC8TV9AVHN je nyní na Alze k mání za 12 742 Kč s kódem ALZADNY15 Model nabízí propojení s aplikací LG ThinQ a duální invertorové tepelné čerpadlo s 10letou zárukou Na Alze si sušička drží hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček od více než 100 zákazníků Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.2.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste s pořízením sušičky vyčkávali na vhodnou příležitost, právě nastala. Oblíbený model LG RC8TV9AVHN s kapacitou 8 kg a chytrými funkcemi se na Alze vrátil na cenu pod hranicí 13 tisíc korun (konkrétně 12 742 Kč) po zadání kódu ALZADNY15. Podobně nízko se přitom naposledy pohybovala v prosinci. Běžná cena činí 14 990 Kč, takže aktuální sleva představuje úsporu přes 2 000 Kč. Ovládání přímo z telefonu LG RC8TV9AVHN patří mezi sušičky, které můžete propojit s chytrým telefonem prostřednictvím Wi-Fi a aplikace LG ThinQ. Ta umožňuje spouštět a monitorovat sušení na dálku, sledovat aktuální spotřebu energie nebo stahovat dodatečné sušicí programy – například pro sportovní oblečení či ložní prádlo. CHCI SUŠIČKU V AKCI Praktickou funkcí je Smart Diagnosis, která dokáže identifikovat drobné problémy ještě předtím, než přerostou ve vážnější závadu. Pokud vlastníte i pračku od LG, obě zařízení spolu v aplikaci komunikují a sušička vám může automaticky navrhnout vhodný program na základě právě dokončeného praní. Duální invertorové tepelné čerpadlo Srdcem sušičky je duální invertorové tepelné čerpadlo, které LG doplňuje invertorovým motorem. Na obě komponenty výrobce poskytuje 10letou záruku, což svědčí o důvěře v jejich spolehlivost. Zajímavostí je funkce Eco Hybrid, která umožňuje zvolit mezi rychlejším sušením a úspornějším režimem. V úsporném módu sušička spotřebuje méně energie, v rychlém naopak zkrátí dobu sušení až o 24 %. Záleží tedy na aktuálních prioritách uživatele. Samočisticí kondenzátor a program pro alergiky Údržbu usnadňuje samočisticí kondenzátor, který se automaticky proplachuje vodou až třikrát během každého cyklu. Odpadá tak nutnost pravidelného ručního čištění, které bývá u běžných sušiček nezbytné pro zachování výkonu. Pro domácnosti s alergiky může být zajímavý speciální program, který podle výrobce redukuje až 99,9 % prachových roztočů. Sušička dále nabízí 14 základních programů a 13 přídavných možností, senzor vlhkosti pro automatické nastavení doby sušení či otočná dvířka, která lze namontovat na levou nebo pravou stranu podle dispozic prostoru. Co říkají uživatelé na Alze Model LG RC8TV9AVHN si na Alze drží hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček od 119 zákazníků. Celých 96 % z nich produkt doporučuje a reklamovanost činí pouhých 0,24 %. Mezi nejčastěji zmiňované klady patří tichý chod, kvalitní výsledky sušení a snadná údržba díky samočisticímu kondenzátoru. KOUPIT SUŠIČKU LG SE SLEVOU Uživatelé oceňují také propojení s aplikací a notifikace po dokončení programu. Někteří nicméně zmiňují, že aplikace by mohla zobrazovat podrobnější statistiky spotřeby. Kritika se občas objevuje i kvůli absenci hadice pro připojení k odpadu v balení – tu je třeba dokoupit zvlášť. Vyplatí se sleva? Za aktuální cenu 12 742 Kč získáte sušičku s kapacitou 8 kg, chytrými funkcemi a 10letou zárukou na klíčové komponenty. V této cenové hladině jde o solidní nabídku, zejména pokud oceníte propojení s telefonem a samočisticí kondenzátor. Kdo preferuje vyšší kapacitu 9 kg, může sáhnout po dražších modelech řady RC91V, které startují na 14 490 Kč. Využili byste chytré funkce sušičky, nebo vám stačí klasické ovládání? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Chytrá domácnost LG Sleva sušička Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024