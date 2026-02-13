Prémiová chytrá pračka Samsung Bespoke AI hodně zlevnila. Má skvělé hodnocení a pracuje tiše Hlavní stránka Zprávičky Samsung BESPOKE AI WW11DB8B95GBU4 je nyní v akci za 15 490 Kč místo původních 18 990 Kč. Pračka s kapacitou 11 kg nabízí kompletní propojení s aplikací SmartThings a ovládání přes telefon. Na Alze má hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček a uživatelé chválí především tichý chod a chytré funkce. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.2.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Chytré domácí spotřebiče přestávají být výsadou technologických nadšenců a stávají se standardem i v běžných domácnostech. Samsung patří mezi výrobce, kteří integraci s chytrým telefonem dotáhli nejdál, a jeho vlajková pračka řady BESPOKE AI je toho důkazem. Pokud jste na ni pokukovali, ale odrazovala vás cena přesahující 20 tisíc korun, máte nyní příležitost – na Alze ji aktuálně seženete za 15 490 Kč s kódem ALZADNY10. Telefon jako ovládací centrum pračky AI technologie pro automatické praní Rychlé praní a velká kapacita Co říkají uživatelé Telefon jako ovládací centrum pračky Samsung BESPOKE AI WW11DB8B95GBU4 se propojuje s aplikací SmartThings, která umožňuje kompletní ovládání pračky na dálku. Můžete spouštět prací cykly odkudkoli, sledovat jejich průběh a dostávat notifikace o dokončení praní přímo do telefonu, hodinek nebo na televizi Samsung. Aplikace také hlídá množství zbývajícího pracího prostředku v zásobníku a upozorní vás, když je čas ho doplnit. Funkce Clothing Care jde ještě dál – naskenujete čárový kód pracího prostředku a pračka automaticky nastaví správné dávkování podle hmotnosti prádla. Když naskenujete štítek s údaji o péči na oblečení, navrhne vhodný prací program. Služba Home Care pak monitoruje stav spotřebiče, upozorňuje na nutnou údržbu a pomáhá řešit případné problémy. AI technologie pro automatické praní Pračka disponuje funkcí AI Wash, která pomocí senzorů rozpozná hmotnost prádla, typ tkaniny i míru znečištění. Na základě těchto dat automaticky upraví množství vody, pracího prostředku, dobu máchání a rychlost odstřeďování. Výrobce uvádí, že díky analýze předchozích pracích cyklů dokáže spotřebovat až o 15 % méně pracího prostředku. CHCI PRAČKU SAMSUNG V AKCI Technologie AI Ecobubble vytváří v bubnu aktivní bubliny, které umožňují účinné praní i při nízkých teplotách. Samsung tvrdí, že ve srovnání s praním v teplé vodě ušetříte až 70 % energie. Funkce AI Control se postupně učí vaše prací návyky a navrhuje vhodné programy – pokud máte také sušičku Samsung s touto funkcí, automaticky pro ni vybere optimální program sušení. Rychlé praní a velká kapacita Díky kombinaci technologií QuickDrive a Speed Spray zvládne pračka vyprat 5 kg prádla za 39 minut. QuickDrive využívá dynamický pohyb bubnu, který zkracuje prací čas až o polovinu. Kapacita 11 kg přitom postačí i pro velké rodiny nebo objemnější kusy jako peřiny, a to při standardní hloubce spotřebiče 60 cm. Automatický dávkovač Auto Dispense pojme prací prostředek i aviváž na přibližně měsíc provozu (při 2–3 praních týdně). Obě přihrádky lze využít pro tekutý prací prostředek, takže nemusíte doplňovat po každém praní. Parní program Hygiene Steam podle výrobce odstraní 99,9 % bakterií a alergenů. Co říkají uživatelé Na Alze má pračka hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček od 19 zákazníků, přičemž 100 % z nich ji doporučuje. Globálně Samsung eviduje 438 recenzí se stejným průměrným hodnocením. Uživatelé nejčastěji chválí tichý chod, jednoduché ovládání přes aplikaci a množství programů. Oceňují také automatické dávkování pracího prostředku a elegantní černý design. KOUPIT PRAČKU SAMSUNG Mezi drobné výtky patří to, že na černém povrchu jsou více vidět otisky prstů a prach. Jeden uživatel také upozornil, že středové tlačítko a vrchní část jsou plastové, nikoliv kovové či skleněné, jak by mohl napovídat prémiový vzhled. Láká vás chytrá pračka s propojením na telefon? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost pračka Samsung Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025