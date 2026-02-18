Chytrá pračka Samsung s kapacitou 11 kg hodně zlevnila. Uživatelé ji milují Hlavní stránka Zprávičky Samsung EcoBubble WW11DG5B25ABLE je parní pračka s kapacitou 11 kg, energetickou třídou A a technologií EcoBubble S kódem ALZADNY15 stojí 11 490 Kč místo 13 490 Kč (sleva 2 000 Kč) Na Alze má hodnocení 4,9 z 5 (84 hodnocení), doporučuje ji 98 % zákazníků a prodalo se přes 500 kusů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.2.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Pračky s velkou kapacitou a parním programem obvykle začínají výrazně výš. Samsung EcoBubble WW11DG5B25ABLE ale nyní na Alze pořídíte za 11 490 Kč se slevovým kódem ALZADNY15. Při uvedení na trh v červnu 2024 stála 16 990 Kč, takže aktuální cena představuje úsporu přes 5 000 Kč oproti původní ceně. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud perete často, máte větší rodinu a chcete pračku s velkou kapacitou, parním programem a ovládáním přes mobil.⚠️ Zvažte, pokud vám stačí kapacita 7–8 kg nebo vyžadujete popis ovládacího panelu v češtině.💡 Za 11 490 Kč dostanete 11kg pračku s energetickou třídou A, párou, Wi-Fi a 20letou zárukou na motor – v této cenové hladině je to těžko překonatelná kombinace. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tahle pračka zajímavá Samsung EcoBubble WW11DG5B25ABLE cílí na domácnosti, které potřebují velkou kapacitu praní a moderní funkce, ale nechtějí za to platit prémiovou cenu. Hlavním tahákem je kombinace 11kg bubnu se standardními vnějšími rozměry (60 × 85 × 64 cm) – díky technologii SpaceMax se dovnitř vejde výrazně víc prádla, aniž by pračka zabírala víc místa. V praxi to znamená, že bez problémů vyperete peřiny, spacáky nebo velkou dávku rodinného prádla najednou. Jak pere a co umí Technologie EcoBubble přeměňuje prací prostředek na aktivní pěnu ještě před začátkem cyklu. Bubliny pronikají do vláken i při nižších teplotách, takže prádlo je čistější a zároveň se šetří energie – Samsung uvádí úsporu až 70 % energie oproti praní při vyšších teplotách. Energetická třída A to potvrzuje, s váženou spotřebou 48 kWh na 100 cyklů. Pokud vám záleží na hygieně, oceníte parní program Hygiene Steam, který podle výrobce odstraní 99,9 % bakterií a alergenů. Pro rodiny s malými dětmi nebo alergiky je to reálně užitečná funkce. Vedle toho funguje režim Bubble Soak na namáčení odolných skvrn a cyklus Super Speed, který zvládne várku prádla za 39 minut. KOUPIT PRAČKU V AKCI Praktická stránka: ovládání, aplikace, rozměry Pračka se ovládá kombinací dotykového panelu a otočného voliče. Popisy programů na samotném panelu jsou bohužel v angličtině – to je jedna z věcí, kterou uživatelé zmiňují opakovaně. Řešením je mobilní aplikace SmartThings, kde už je vše česky a kde navíc získáte přístup k dalším programům, funkci doporučení vhodného cyklu podle typu prádla a notifikacím o dokončení praní. Co se rozměrů týká, jde o standardní šířku 60 cm, ale počítejte s tím, že hloubka je 64 cm včetně dvířek. Několik uživatelů upozorňuje, že pračka nemusí projít dveřmi o šířce přesně 60 cm – před objednáním tedy raději proměřte. Hmotnost činí 72 kg, což při stěhování bez pomoci ocení málokdo. Na druhou stranu invertorový motor s 20letou zárukou a odstřeďování při 1 400 ot/min dávají najevo, že Samsung u tohoto modelu nešetřil na klíčových komponentech. Co říkají uživatelé Na Alze má tato pračka hodnocení 4,9 z 5 na základě 84 hodnocení a recenze napsalo 61 uživatelů. Reklamovanost je výrobcem uváděná jako nízká (0,27 %). Nejčastěji se v pozitivních ohlasech opakuje tichý chod – a to i při vyšších otáčkách odstřeďování. Uživatelé dále chválí velkou kapacitu bubnu, díky které si poradí s peřinami, a také propojení s aplikací SmartThings včetně notifikací na telefon. Kritické hlasy se zaměřují na několik konkrétních věcí. Zmiňovaný anglický panel obtěžuje hlavně ty, kteří nechtějí používat aplikaci. Několik recenzentů upozorňuje na hlučnější napouštění vody (nikoliv praní samotné). Někdo postrádá samostatné odstřeďování bez máchání a občas se objevuje výtka, že standardní programy trvají poměrně dlouho – to je ovšem daň za energetickou třídu A, kterou sdílejí prakticky všechny moderní pračky. A pár uživatelů řeší, že po odeslání programu z mobilu je stále nutné fyzicky stisknout tlačítko Start na pračce. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale hledáte pračku či jiný spotřebič ve slevě, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zvýhodněné nabídky napříč kategoriemi. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud máte větší domácnost, perete často a chcete pračku s kapacitou 11 kg, parním programem a ovládáním přes aplikaci, tahle nabídka je velmi silná. Za 11 490 Kč s kódem ALZADNY15 dostanete parametry, které u konkurence v téhle cenové kategorii těžko najdete – včetně 20leté záruky na motor a ocenění dTest. Naopak pokud vám stačí menší kapacita, nebo pokud trváte na kompletně českém panelu bez nutnosti aplikace, existují jednodušší modely za méně peněz. Hledáte jiný spotřebič ve slevě? Nedávno jsme vás informovali o dalších akcích👇 Oblíbená sušička LG zlevnila. Díky podpoře Wi-Fi ji propojíte s telefonem Prémiová chytrá pračka Samsung Bespoke AI hodně zlevnila. Má skvělé hodnocení a pracuje tiše CHCI VYUŽÍT SLEVU ALZADNY15 Řešíte teď výběr nové pračky? Co je pro vás při rozhodování nejdůležitější – kapacita, spotřeba, nebo cena? akce alza pračka Samsung Sleva