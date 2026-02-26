TOPlist

Chytrá lednice Samsung zlevnila! Díky AI má velmi nízkou spotřebu a můžete ji ovládat mobilem

  • Samsung Bespoke RB38C7B6AB1/EF je kombinovaná lednice s mrazákem, energetickou třídou A, objemem 387 l a technologií Twin Cooling (dva nezávislé okruhy)
  • S kódem ALZADNY10 stojí 22 490 Kč místo 24 989 Kč
  • Roční spotřeba 108 kWh, No Frost, SmartThings s AI Energy režimem, 20 let záruky na kompresor

Jakub Kárník
26.2.2026 10:00
Ikona komentáře 0
samsung bespoke lednice jpg

Lednice s energetickou třídou A, která ročně spotřebuje 108 kWh. Samsung Bespoke RB38C7B6AB1/EF za 22 490 Kč s kódem ALZADNY10 kombinuje dva nezávislé chladicí okruhy Twin Cooling, beznámrazovou technologii No Frost, kovovou zadní desku Metal Cooling a chytré ovládání přes SmartThings. S objemem 387 litrů a 20letou zárukou na kompresor je to lednice, která má sloužit roky – a účty za elektřinu při tom držet na minimu.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte úspornou lednici třídy A s velkým objemem, No Frost a chytrým ovládáním – roční spotřeba 108 kWh patří k nejnižším v kategorii.
⚠️ Zvažte, pokud potřebujete přestavět dveře na druhou stranu (panty jsou pouze vpravo) nebo pokud máte kuchyňskou linku bez prostoru pro boční ventilaci.
💡 Za 22 490 Kč dostanete 387l lednici s Twin Cooling, Metal Cooling, SmartThings a 20letou zárukou na kompresor.

ZOBRAZIT CENU NA ALZE

Co odlišuje Bespoke od běžných lednic

Klíčová technologie je Twin Cooling – dva nezávislé chladicí okruhy s vlastními výparníky a ventilátory pro lednici a mrazák. V praxi to znamená dvě věci: potraviny v lednici si udržují vyšší vlhkost (ovoce a zelenina zůstávají čerstvé déle) a pachy se mezi odděleními nemísí. Běžné lednice se společným okruhem tohle nedokážou. Kovová zadní deska Metal Cooling drží stabilní teplotu i při častém otevírání a rychle obnovuje chlad – oceníte zejména v létě nebo s dětmi, které lednici otevírají každou chvíli.

Samsung Bespoke nabízí dvě speciální zásuvky. Optimal Fresh+ umožňuje rozdělit prostor na dvě teplotní zóny – levá chladnější pro maso a ryby, pravá teplejší pro ovoce a zeleninu. Nastavení se mění jedním dotykem (Freeze, Soft Freeze, Chill, Cool). Druhá zásuvka Humidity Fresh+ reguluje vlhkost otočným knoflíkem pro optimální podmínky různých druhů zeleniny. Technologie SpaceMax ztenčuje stěny izolace, takže při standardních rozměrech 59,5 cm na šířku nabízí 387 litrů (273 l lednice + 114 l mrazák) – to je na kombinovanou lednici nadprůměr.

Spotřeba, chytré funkce a záruka

Energetická třída A s roční spotřebou 108 kWh znamená cca 600–900 Kč ročně za elektřinu (při průměrné ceně). Aplikace SmartThings přes Wi-Fi nabízí režim AI Energy, který na základě vašich zvyklostí automaticky optimalizuje spotřebu – Samsung uvádí úsporu až 15 %. V aplikaci sledujete teplotu, spotřebu v reálném čase a můžete nastavit upozornění při překročení limitu. Funkce Power Cool a Power Freeze rychle dochladí nápoje nebo zmrazí potraviny, když potřebujete zrychlit.

Beznámrazová technologie Total No Frost znamená nulovou údržbu – žádné odmrazování. Digitální invertorový kompresor s 20letou zárukou přizpůsobuje výkon aktuální potřebě chlazení, čímž snižuje hlučnost i spotřebu. Design s nulovým náběhem dveří umožňuje otevření do 90° i při umístění 7 mm od stěny – praktické v užších kuchyních. Zadní kryt Clean Back chrání komponenty a usnadňuje čištění.

KOUPIT LEDNICI ZA 22 490 KČ

Co říká 65 zákazníků

Průměr 4,8 z 5 a 94 % doporučení u 65 hodnocení – to je u lednice za 22 tisíc výborný výsledek. Zákazníci nejčastěji chválí tichý provoz, nízkou spotřebu, design a ovládání přes SmartThings. Jedna zákaznice oceňuje skládací polici, kterou lze vyklopit k zadní stěně a vytvořit tak prostor pro vyšší hrnce nebo dorty. Několik recenzentů potvrzuje, že ovoce a zelenina v Humidity Fresh+ zásuvce zůstávají čerstvé výrazně déle než v předchozí lednici. Povrch nezanechává otisky prstů.

Výtky ale existují a některé jsou důležité pro rozhodování. Nejpodrobnější negativní recenze upozorňuje, že police nelze přestavovat na různé výšky – v horní části jsou nahuštěné a hůře se sahá do zadních částí. Plastový držák na vejce je příliš nízký a nevhodně řešený. Kvalita plastů u mrazicích šuplíků mohla být podle jedné zákaznice lepší. Dveře se nedají přehodit na druhou stranu – panty jsou pouze vpravo, což je u samostatně stojící lednice omezení.

Jeden zákazník uvádí, že skutečná hlučnost dosahuje 45 dB místo deklarovaných 35 dB – to je výrazný rozdíl, zejména v otevřeném prostoru kuchyně s obývákem. Většina recenzí ale tichý chod potvrzuje, takže může jít o individuální kus. Za zmínku stojí i rozměry: výška 203 cm a hmotnost 103 kg – při stěhování počítejte s pomocníkem a ověřte si výšku dveřních rámů.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Samsung Bespoke za 22 490 Kč je lednice pro ty, kdo chtějí minimální spotřebu (třída A, 108 kWh/rok), maximální funkční výbavu (Twin Cooling, No Frost, SmartThings, speciální zásuvky na čerstvé potraviny) a dlouhodobou spolehlivost (20 let na kompresor). Objem 387 litrů stačí pro dvou až tříčlennou domácnost, pro početnější rodinu může být na hraně – jak upozorňuje jedna recenzentka. Před koupí si ověřte dva věci: panty na pravé straně musí odpovídat vašemu rozložení kuchyně a na boku potřebujete prostor pro ventilaci.

Pokud hledáte další domácí spotřebiče ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny.

VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY10

Používáte chytré funkce lednice přes aplikaci, nebo vám stačí klasické ovládání?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

