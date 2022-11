V červenci letošního roku spustila společnost Samsung svůj Gaming Hub, díky kterému je možné užít si služby jako Nvidia GeForce NOW či Xbox Game Pass na vybraných televizorech a monitorech. Nyní firmy Microsoft a Samsung spolupracují ještě hlouběji, než kdy předtím, jelikož bude možné k některým TV získat Xbox ovladač zcela zdarma.

Tato akce momentálně probíhá v Jižní Koreji a vztahuje se na modely KQ43QNB90, KQ50QNB90 a KQ85QNB90. Kromě bezdrátového Xbox ovladače (který se dodává ke konzolím Xbox Series) získají zákazníci také tříměsíční předplatné služby Xbox Game Pass Ultimate, tedy ten nejvyšší tarif, který v sobě zahrnuje třeba také EA Play. Nutno dodat, že se akce týká pouze nových uživatelů, což je trochu škoda.

Z těchto kroků je patrné, že Microsoft vidí ve streamovaném hraní, na rozdíl třeba od Googlu, který projekt Stadia zařízl velkou budoucnost. Firma má dokonce chystat dongle ve stylu Chromecastu, skrz který bude možné streamovat i na jiná zařízení, než nové Samsung televize a monitory. Pro uživatele, kteří mají kvalitní internetové připojení a zároveň neřeší každou milisekundu odezvy se může jednat o zajímavou alternativu k herní konzoli, kterou by třeba nevyužili, ale zároveň by si občasně chtěli zahrát. My jsme zkoušeli Xbox Game Pass v kombinaci s Nvidia Shield TV a vše fungovalo až překvapivě dobře. Jsme zvědaví, zda jihokorejský gigant chystá něco podobného i v Evropě.

