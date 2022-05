Se streamovacími zařízeními se v posledních letech roztrhl pytel. V dnešní době máte na výběr hned z několika kvalitních řešení, ať už jde třeba o Xiaomi Mi TV Stick 4K, Amazon Fire TV Stick či Google Chromecast s Google TV a vypadá to, že se na trhu brzy objeví nový hráč.

Streamovací tyčinka Xbox by mohla dávat smysl

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o chystané streamovací tyčince od Microsoftu, která by na sobě měla nést logo Xbox. Web Windows Central získal poměrně důležité vyjádření amerického giganta, který tvrdí, že má v plánu poskytovat službu Xbox Cloud Gaming většímu počtu hráčů, což jde ruku v ruce právě s podobným zařízením.

Xbox Game Pass Unknown

Nvidia Shield TV Pro – Xbox Gamepass Game Streaming ( XCloud ) Setup & Overview

Že Microsoft vstupuje do hry příliš pozdě? Kdepak. Už jen značka udělá své a z určitého pohledu může jít o extrémně levný Xbox pro všechny občasné hráče, kteří mají kvalitní internetové připojení. Dovedeme si představit přibalený ovladač a cenu do tří tisíc. Šlo by o téměř jistý úspěch. V tuto chvíli využívá službu Xbox Cloud Gaming přes 10 milionů hráčů a pak je tu navíc Game Pass, jedna z nejvýhodnějších herních služeb vůbec.

Uvítali byste streamovací zařízení Xbox?

Zdroj: XDA-Developers