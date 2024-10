Samsung přiznává, že nesplnil tržní očekávání a vyvolal obavy o svou budoucnost

Společnost slibuje obnovu technologické síly a inovace místo krátkodobých řešení

Plánuje změny v organizační struktuře a zlepšení komunikace

Samsung je významná společnost, která má většinou důvody spíše ke chlubení. Jenže v poslední době se jí nedaří tak, jak bývalo zvykem. Jen z poslední doby můžeme zmínit nedávnou stávku dělníků, odložení otevření nové továrny v Texasu a také zpoždění vydání One UI 7. I když to poslední není úplně vina Samsungu. Připočtěme k tomu nasazení konkurenčních čipů do nejnovějších tabletů a dostaneme dostatek důvodů k tomu, aby se i zarytí fanoušci Samsungu museli ptát, co se to děje?

Místopředseda představenstva divize Samsung Electronics DS Jeon Young-Hyun vydal na korejské verzi Samsung Newsroom poměrně dlouhý otevřený dopis zákazníkům, investorům a zaměstnancům, ve kterém se omlouvá za to, že jejich výkon nenaplnil očekávání trhu a způsobil obavy o technologickou konkurenceschopnost a budoucnost společnosti. Jedná se o reakci na zveřejněné hospodářské výsledky, kdy společnost oznámila pokles o 12,8 % oproti předchozímu čtvrtletí.

Krize v Samsungu

Samsung je korejská společnost a jako taková není zvyklá přiznávat chyby. Poslední podobné vyjádření jsme viděli po největším průšvihu v historii mobilních telefonů, Galaxy Note 7. Ten musela společnost zcela stáhnout z trhu kvůli chybnému návrhu, který vedl až k samovznícení telefonu. Proto je toto prohlášení třeba brát vážně. Znamená to, že si v Samsungu uvědomují, že usnuli na vavřínech, a že není možné vydávat 5 let po sobě prakticky stejně vypadající vlajkový mobil?

Zničený Samsung Galaxy Note 7

Budeme doufat, že ano. Samsung není v žádném případě někdo, kdo by se jen vezl a jeho inovace jak v hardware, tak v software inspirují ostatní výrobce, Google nevyjímaje. Jenže zatímco Samsung omezil tempo inovací na nutné minimum a konkurence dělá co může, aby ho dohnala. To, že Samsung byl první, kdo přišel s ohebnými telefony, mu slouží ke cti, jenže pokud nebude inovovat, může z toho být čas jen poznámka pod čarou v učebnicích dějepisu.

Jeon Young-Hyun v prohlášení říká, že Samsung vnímá situaci jako výzvu. Že není zastáncem krátkodobých řešení, ale chtějí obnovit důvěru pomocí jinde nevídaných technologií. Zmiňuje také změny v organizační struktuře a zlepšení komunikace. V prohlášení zaznívá několikrát slovo krize, ale také pozitivní tón a snaha o návrat na výsluní. Osobně držím Samsungu všechny palce, aby se z ní co nejdříve dostal.

Jeon Young-Hyun

Kdo je Jeon Young-Hyun

Jeon Young-Hyun je výkonný viceprezident a generální ředitel divize paměťových zařízení ve společnosti Samsung Electronics. Je zodpovědný za výzkum, vývoj, výrobu a prodej paměťových čipů, jako jsou DRAM a NAND flash, a jeho tým se zaměřuje na inovace v oblasti rychlejších a energeticky úspornějších technologií. Jeho práce má zásadní vliv na globální trh s paměťovými čipy a technologický vývoj mnoha elektronických zařízení.

Co říkáte na vyjádření Samsungu?

Zdroj: Samsung, Maeil Business Newpaper