Samsungu se letos uvedení novinek moc nepovedlo

Nositelná zařízení jsou označena za kopie konkurence

Navíc mají problémy s kvalitou

Když Samsung představil nové chytré hodinky Galaxy Watch Ultra (SM-L705FDAAEUE) a bezdrátová sluchátka Galaxy Buds3 (SM-R530NZWAEUE) a Galaxy Buds3 Pro (SM-R630NZAAEUE) , zůstala hodně lidí zaražená, protože novinky jakoby z oka vypadly konkurenčním produktům od Applu. Hodinky na konkurenci upozorňují především jasně oranžovým páskem a sluchátka snad úplně vším.

Co na tom, že se ukázalo, že to s tím kopírováním není tak žhavé? Že hodinky vlastně navazují na Gear Sport, a že použitá barva pásku je naprosto běžná? Džin už byl vypuštěn z lahve a Samsung má z osudy kabát. To se nelíbí nejvyššímu vedení, které podle jistých zdrojů podniklo některé (zatím nejmenované) kroky proti šéfovi mobilní divize TM Rohovi. Výkonný předseda společnosti Samsung Electronics Jay Y. Lee vyjádřil obavy z napodobování v mobilní divizi. Podle údajného insidera dokonce zakročil přímo on sám.

Lee zřejmě požádal o změnu plánů pro mobilní divizi, pravděpodobně proto, aby se něco podobného v budoucnu neopakovalo. To vše je obzvláště pozoruhodné, vezmeme-li v úvahu skutečnost, že korejská média popisují předsedu Samsungu jako člověka „mírné povahy“, který se jen tak nerozzlobí.

Původní zdroj je třeba brát s rezervou a bude lepší vyčkat, co přesně se v Samsungu změní. Je docela dobře možné, že spojitost s podobností produktů na produkty konkurence je spíše zbožné přání a ve skutečnosti jsou důvody špatné atmosféry v Samsungu jiné. Nabízí se například problémy se sluchátky Buds3 Pro a jejich dočasné stažení z trhu. Samsung nikdy úplně nevysvětlil, co za stažením stálo. Pouze zmínil kontrolu kvality.

Myslíte, že Samsung opravdu řeší reakci na podobnost produktů na konkurenci?

Zdroj: AjuNews