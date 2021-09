Samsung má patent pera S Pen s dost nečekanou vychytávkou

Chytré elektronické pero S Pen je v poslední době poměrně velké téma. Jeho “domovská” série Galaxy Note je na pokraji definitivního zrušení a šikovná tužka se v posledních měsících poprvé naučila spolupracovat například i s telefony Galaxy S21 Ultra nebo ohebňákem Galaxy Z Fold3. Co dál Samsung s tímto příslušenstvím zamýšlí? Pokud bychom brali následující patent za reálný, jsou to skutečně velké věci. Korejská firma si zaregistrovala S Pen s fotoaparátem.

Zamýšlené vylepšené pero by vlastně zamázlo hned několik much jednou ranou. Zaprvé by se podle výkresu mělo dostat do vlastního “šuplíku”, což by v případě zrušení řady Note znamenalo, že se této možnosti konečně dočkají i jiné mobily. Při umístění objektivu u horního okraje se také počítá s tím, že by pero po tradičním “vyskočení” z těla mobilu sloužilo jako výsuvný přední foťák. Na obrázku můžete vidět, že telefon jinak nemá žádný výřez či průstřel. Navíc by prý mohlo pero dostat prostor i mikrofon. Tyto vychytávky by si samozřejmě vyžádaly mnohem větší S Pen, což je z obrázků od LetsGoDigital patrné.

Chtěli byste mobil s takovým řešením?

Zdroj: LGD