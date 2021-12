Rolovací i ohebný? Samsung má patent na revoluční supermobil

Je lepší současně vyráběná ohebná konstrukce mobilu, nebo bude efektivnější přejít na rolovací mechanismus? “A proč nepoužít oboje?” řekli si designéři v korejské firmě Samsung a nechali si zaregistrovat patent, který v jednom chytrém telefonu kombinuje obě tyto flexibilní možnosti obrazovek naráz. Zamýšlený přístroj by měl mít displej na jedné straně rolovací a svinutý přes okraj, zatímco by zvládal být i ohebný. Díky tomu by se dal také vyklopit zhruba v polovině do úhlu cca 45 stupňů.

Patent byl zaregistrován u WIPO (World Intellectual Property Organisation) letos v létě a zveřejněn před několika hodinami. I když je Samsung ve výrobě flexibilních telefonů hodně sebevědomý a s jeho Z Foldy a Z Flipy se mu daří, toto zatím vidíme jen jako teoretický náznak budoucnosti, který nějakou dobu neopustí šuplík.

Konstrukce se celkově zdá jako zbytečně komplikovaná a navíc by se nejspíš nedalo počítat s pořádnou odolností či vodotěsností. I když… kdo ví. Samsung už dokáže ochránit před vodou i pant u ohebného mobilu.

Co říkáte na takový mechanismus?

Zdroj: 91mobiles