O téhle změně by měl vědět každý majitel nového Samsungu. One UI 9 zpřísňuje zabezpečení zamykací obrazovky Hlavní stránka Zprávičky Samsung v One UI 9 výrazně zpřísňuje zabezpečení zamykací obrazovky Po pěti špatných pokusech se telefon zamyká na stále delší dobu, po třináctém už natrvalo Trvale zamčené zařízení oživí jen tovární reset, který smaže všechna data v telefonu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.7.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Zapomenutý PIN nebo zvědavé dítě, které u telefonu zkouší jeden kód za druhým – donedávna šlo nanejvýš o chvilkovou otravu. U nových Samsungů s One UI 9 ale stejná situace může skončit mnohem hůř. Systém totiž zavádí stupňované zamykání, které po třinácti chybných pokusech telefon uzamkne úplně a nevratně. Co se stane po nesprávných pokusech? Dřív se Samsung po sérii špatných pokusů choval poměrně mírně – chvíli počkal a nechal vás zkoušet dál. One UI 9 tenhle přístup obrací a s každým dalším omylem přituhuje. Časová prodleva mezi pokusy roste podle pevného schématu. 5 pokusů – zámek na 1 minutu 6 pokusů – 5 minut 7 pokusů – 15 minut 8 pokusů – 30 minut 9 pokusů – 90 minut 10 pokusů – 4 hodiny 11 pokusů – 12 hodin 12 pokusů – 24 hodin 13 pokusů – trvalé zamčení Po dvanáctém pokusu tedy čekáte celý den, než smíte zkusit další kód. A třinácté chybné zadání už je definitivní. Třinácté špatné zadání telefon uzamkne natrvalo Třinácté chybné zadání telefon uzamkne natrvalo a jediná cesta zpět vede přes tovární reset. Ten ovšem smaže všechna data uložená v telefonu – fotky, zprávy, aplikace i jejich nastavení, pokud je nemáte zálohované jinde. Po resetu se navíc musíte přihlásit k původnímu účtu Samsung a Google, ke kterým byl přístroj svázaný. Funkce Factory Reset Protection tím brání tomu, aby zloděj ukradený kus jen tak vyresetoval a používal. Samsung zároveň upozorňuje, že zapomenutý zámek neumí vzdáleně obnovit ani obejít – žádná servisní zkratka neexistuje. Odemykáte otiskem? Týká se to i vás Kdo přístroj běžně odemyká otiskem prstu nebo obličejem, možná mávne rukou. Háček je ale v tom, že nová pravidla po vás vyžadují, abyste záložní PIN, gesto nebo heslo zadali aspoň jednou za 72 hodin. One UI 9 přinese víc úprav domovské obrazovky. Samsung chystá tyto novinky Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Výrobce ale přidal pojistku proti nešťastným náhodám. Když zadáte stejný špatný kód dvakrát po sobě, počítá se jako jediný pokus – čítač posouvá jen skutečně odlišné chybné zadání. Jakmile se navíc přiblížíte k hranici, telefon vám jasně ukáže, kolik pokusů vám ještě zbývá. Změny zatím platí jen pro nové modely Tohle mnohé uklidní. Přísný režim zatím platí jen pro telefony, které se s One UI 9 rovnou narodily – tedy pro modely, jež ho mají z výroby. Aktuálně jde o čerstvě představené skládačky Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra a Flip8. Naopak přístroje, které na One UI 9 teprve povýší z některé starší verze, se podle dostupných informací přísnějšího zabezpečení minimálně nějakou dobu bát nemusí. Vše, co potřebujete vědět: Samsung právě představil Galaxy Z Fold8 a Fold8 Ultra! Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Samsung majitelům doporučuje pravidelně zálohovat data do cloudu nebo přes Smart Switch a před každým zadáním si kód raději v klidu zkontrolovat. Zvlášť u telefonu, který občas půjčujete dětem, se pár chybných ťuknutí sečte rychleji, než by se zdálo. Přijde vám třináct pokusů a nevratné zamčení jako rozumná pojistka, nebo zbytečně tvrdý trest? Zdroje: SamMobile, Notebookcheck, Samsung Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace One UI One UI 9 Samsung Zabezpečení Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025