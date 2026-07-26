O téhle změně by měl vědět každý majitel nového Samsungu. One UI 9 zpřísňuje zabezpečení zamykací obrazovky

  • Samsung v One UI 9 výrazně zpřísňuje zabezpečení zamykací obrazovky
  • Po pěti špatných pokusech se telefon zamyká na stále delší dobu, po třináctém už natrvalo
  • Trvale zamčené zařízení oživí jen tovární reset, který smaže všechna data v telefonu

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
26.7.2026 18:00
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Zapomenutý PIN nebo zvědavé dítě, které u telefonu zkouší jeden kód za druhým – donedávna šlo nanejvýš o chvilkovou otravu. U nových Samsungů s One UI 9 ale stejná situace může skončit mnohem hůř. Systém totiž zavádí stupňované zamykání, které po třinácti chybných pokusech telefon uzamkne úplně a nevratně.

Co se stane po nesprávných pokusech?

Dřív se Samsung po sérii špatných pokusů choval poměrně mírně – chvíli počkal a nechal vás zkoušet dál. One UI 9 tenhle přístup obrací a s každým dalším omylem přituhuje. Časová prodleva mezi pokusy roste podle pevného schématu.

  • 5 pokusů – zámek na 1 minutu
  • 6 pokusů – 5 minut
  • 7 pokusů – 15 minut
  • 8 pokusů – 30 minut
  • 9 pokusů – 90 minut
  • 10 pokusů – 4 hodiny
  • 11 pokusů – 12 hodin
  • 12 pokusů – 24 hodin
  • 13 pokusů – trvalé zamčení

Po dvanáctém pokusu tedy čekáte celý den, než smíte zkusit další kód. A třinácté chybné zadání už je definitivní.

Třinácté špatné zadání telefon uzamkne natrvalo

Třinácté chybné zadání telefon uzamkne natrvalo a jediná cesta zpět vede přes tovární reset. Ten ovšem smaže všechna data uložená v telefonu – fotky, zprávy, aplikace i jejich nastavení, pokud je nemáte zálohované jinde. Po resetu se navíc musíte přihlásit k původnímu účtu Samsung a Google, ke kterým byl přístroj svázaný. Funkce Factory Reset Protection tím brání tomu, aby zloděj ukradený kus jen tak vyresetoval a používal. Samsung zároveň upozorňuje, že zapomenutý zámek neumí vzdáleně obnovit ani obejít – žádná servisní zkratka neexistuje.

Odemykáte otiskem? Týká se to i vás

Kdo přístroj běžně odemyká otiskem prstu nebo obličejem, možná mávne rukou. Háček je ale v tom, že nová pravidla po vás vyžadují, abyste záložní PIN, gesto nebo heslo zadali aspoň jednou za 72 hodin.

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Výrobce ale přidal pojistku proti nešťastným náhodám. Když zadáte stejný špatný kód dvakrát po sobě, počítá se jako jediný pokus – čítač posouvá jen skutečně odlišné chybné zadání. Jakmile se navíc přiblížíte k hranici, telefon vám jasně ukáže, kolik pokusů vám ještě zbývá.

Změny zatím platí jen pro nové modely

Tohle mnohé uklidní. Přísný režim zatím platí jen pro telefony, které se s One UI 9 rovnou narodily – tedy pro modely, jež ho mají z výroby. Aktuálně jde o čerstvě představené skládačky Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra a Flip8. Naopak přístroje, které na One UI 9 teprve povýší z některé starší verze, se podle dostupných informací přísnějšího zabezpečení minimálně nějakou dobu bát nemusí.

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Samsung majitelům doporučuje pravidelně zálohovat data do cloudu nebo přes Smart Switch a před každým zadáním si kód raději v klidu zkontrolovat. Zvlášť u telefonu, který občas půjčujete dětem, se pár chybných ťuknutí sečte rychleji, než by se zdálo.

Přijde vám třináct pokusů a nevratné zamčení jako rozumná pojistka, nebo zbytečně tvrdý trest?

Zdroje: SamMobile, Notebookcheck, Samsung

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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