One UI 9 přinese víc úprav domovské obrazovky. Samsung chystá tyto novinky

  • Samsung podle úniku chystá do One UI 9 novou vlnu úprav domovské obrazovky přes modul Home Up
  • Nově si prý osamostatníte dok – změníte mu pozadí, rozmazání i počet ikon nezávisle na zbytku plochy
  • Přibýt mají také gesta více prsty, kterým sami přiřadíte akce jako přepínání aplikací nebo snímek obrazovky

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
15.7.2026 20:00
Ikona komentáře 0
Samsung Galaxy A27 v mentolově zelené barvě Awesome Mint
Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google
ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva
Add as preferred source on Google

Samsung svůj přizpůsobovací arzenál nikdy nenechá vyhladovět a s příchodem One UI 9 postaveného na Androidu 17 se chystá znovu přitvrdit. V rané verzi modulu Home Up ze sady Good Lock se objevily nové možnosti, jak si domovskou obrazovku ohnout k obrazu svému – od plně nastavitelného doku až po ovládání gesty více prsty. Zatím ale jde o únik z předběžné verze, ne o oficiální oznámení.

Co se mění na doku?

Na ranou verzi modulu upozornil leaker Galaxy Techie a rozebral ji server Android Authority. Největší novinkou je samostatné nastavení doku, tedy lišty s ikonami u spodního okraje plochy. Podle úniku si u něj budete moci změnit pozadí – vybrat barvu, vložit obrázek nebo zapnout rozmazání – a doladit i jemnosti jako stín nebo zaoblení rohů.

samsung one ui 9 prizpusobeni obrazek
samsung one ui 9 prizpusobeni doku

Praktičtější je ale nejspíš druhá věc: počet aplikací v doku půjde nastavit nezávisle na mřížce zbytku plochy. Doteď obojí táhlo za jeden provaz, takže kdo chtěl na ploše hustší mřížku, dostal přeplácaný i dok.

K čemu poslouží gesta více prsty?

Druhým velkým přírůstkem jsou gesta ovládaná více prsty. Home Up má nově rozeznat až pět prstů a jednotlivým pohybům – třeba přejetí třemi prsty dolů nebo sevření – si přiřadíte konkrétní akci. Ve hře jsou přepnutí mezi aplikacemi, otevření přehledu spuštěných aplikací, pořízení snímku obrazovky nebo skok na domovskou obrazovku, podle dřívějších náznaků i hlasitost, jas či spuštění vyhledávání. V praxi tak řadu úkonů zvládnete jedním hmatem, bez cesty do nastavení.

samsung one ui 9 gesta vice prsty 4
samsung one ui 9 gesta vice prsty 3
samsung one ui 9 gesta vice prsty 2
samsung one ui 9 gesta vice prsty

Home Up přitom není žádný nováček. Modul ze Samsungem posvěcené sady Good Lock už dnes umí přeskládat mřížku plochy, upravit složky s aplikacemi, velikost widgetů i vzhled nabídky sdílení a přepínače úloh – a o jeho možnostech jsme podrobně psali už u One UI 8. Nové funkce ten balík jen rozšiřují o vrstvu, kterou dřív svedly hlavně alternativní launchery od třetích stran.

Kdy nové úpravy v One UI 9 dorazí?

Funkce se podle všeho vážou výhradně na Galaxy telefony s One UI 9 a nejdřív by měly dorazit s nadcházející skládací řadou Galaxy Z Fold8 a Flip8, teprve poté na starší modely. Beta One UI 9 už přitom běží na řadě Galaxy S26. Samsung mezitím testuje systém na desítkách zařízení a majitelé Galaxy S25 by ho letos mohli dostat dřív než obvykle.

samsung galaxy a56 odstraneni objektu displej a fotomodul
Samsung už testuje One UI 9 na desítkách zařízení. Podívejte se, jestli je na seznamu i to vaše Adam Kurfürst Zprávičky

Než se ale nadcházející nadstavba dostane do finální podoby, můžou se detaily ještě proměnit – a část novinek klidně dorazí až s některou z pozdějších aktualizací.

Chybí vám na Samsungu volnost v úpravách plochy, nebo si vystačíte s tím, co nabízí dnes?

Zdroje: Android Authority, 9to5Google, Android Headlines

Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google
ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva
Add as preferred source on Google

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.2025
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Galaxy S24 Ultra

Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení

Jakub Kárník
9.1.2025
samsung galaxy s24 ultra fotoaparáty

Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení!

Jakub Kárník
7.1.2025
Samsung Ballie

Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu

Jana Skálová
9.1.2025
samsung galaxy s24 ultra s pen

První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce

Jakub Kárník
2.1.2025