One UI 9 přinese víc úprav domovské obrazovky. Samsung chystá tyto novinky Hlavní stránka Zprávičky Samsung podle úniku chystá do One UI 9 novou vlnu úprav domovské obrazovky přes modul Home Up Nově si prý osamostatníte dok – změníte mu pozadí, rozmazání i počet ikon nezávisle na zbytku plochy Přibýt mají také gesta více prsty, kterým sami přiřadíte akce jako přepínání aplikací nebo snímek obrazovky Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.7.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Samsung svůj přizpůsobovací arzenál nikdy nenechá vyhladovět a s příchodem One UI 9 postaveného na Androidu 17 se chystá znovu přitvrdit. V rané verzi modulu Home Up ze sady Good Lock se objevily nové možnosti, jak si domovskou obrazovku ohnout k obrazu svému – od plně nastavitelného doku až po ovládání gesty více prsty. Zatím ale jde o únik z předběžné verze, ne o oficiální oznámení. Co se mění na doku? Na ranou verzi modulu upozornil leaker Galaxy Techie a rozebral ji server Android Authority. Největší novinkou je samostatné nastavení doku, tedy lišty s ikonami u spodního okraje plochy. Podle úniku si u něj budete moci změnit pozadí – vybrat barvu, vložit obrázek nebo zapnout rozmazání – a doladit i jemnosti jako stín nebo zaoblení rohů. Praktičtější je ale nejspíš druhá věc: počet aplikací v doku půjde nastavit nezávisle na mřížce zbytku plochy. Doteď obojí táhlo za jeden provaz, takže kdo chtěl na ploše hustší mřížku, dostal přeplácaný i dok. K čemu poslouží gesta více prsty? Druhým velkým přírůstkem jsou gesta ovládaná více prsty. Home Up má nově rozeznat až pět prstů a jednotlivým pohybům – třeba přejetí třemi prsty dolů nebo sevření – si přiřadíte konkrétní akci. Ve hře jsou přepnutí mezi aplikacemi, otevření přehledu spuštěných aplikací, pořízení snímku obrazovky nebo skok na domovskou obrazovku, podle dřívějších náznaků i hlasitost, jas či spuštění vyhledávání. V praxi tak řadu úkonů zvládnete jedním hmatem, bez cesty do nastavení. Home Up přitom není žádný nováček. Modul ze Samsungem posvěcené sady Good Lock už dnes umí přeskládat mřížku plochy, upravit složky s aplikacemi, velikost widgetů i vzhled nabídky sdílení a přepínače úloh – a o jeho možnostech jsme podrobně psali už u One UI 8. Nové funkce ten balík jen rozšiřují o vrstvu, kterou dřív svedly hlavně alternativní launchery od třetích stran. Kdy nové úpravy v One UI 9 dorazí? Funkce se podle všeho vážou výhradně na Galaxy telefony s One UI 9 a nejdřív by měly dorazit s nadcházející skládací řadou Galaxy Z Fold8 a Flip8, teprve poté na starší modely. Beta One UI 9 už přitom běží na řadě Galaxy S26. Samsung mezitím testuje systém na desítkách zařízení a majitelé Galaxy S25 by ho letos mohli dostat dřív než obvykle. Samsung už testuje One UI 9 na desítkách zařízení. Podívejte se, jestli je na seznamu i to vaše Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Než se ale nadcházející nadstavba dostane do finální podoby, můžou se detaily ještě proměnit – a část novinek klidně dorazí až s některou z pozdějších aktualizací. Chybí vám na Samsungu volnost v úpravách plochy, nebo si vystačíte s tím, co nabízí dnes? Zdroje: Android Authority, 9to5Google, Android Headlines Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android 17 good lock One UI 9 přizpůsobení Samsung Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.2025