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Samsung už testuje One UI 9 na desítkách zařízení. Podívejte se, jestli je na seznamu i to vaše

  • Samsung začal interně testovat One UI 9 založené na Androidu 17 na široké řadě zařízení Galaxy
  • Na seznamu jsou vlajky řady S, skládačky, tablety i levnější áčka, od loňského Galaxy S24 po letošní S26
  • Seznam ale není konečný – jde jen o modely, na kterých testování běží právě teď

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
25.6.2026 16:00
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Než se velká aktualizace systému dostane k běžným uživatelům, putuje nejdřív do interních buildů – a právě z nich teď prosáklo, jak široký záběr u Samsungu testování má. Objevil se rozsáhlý výčet telefonů a tabletů Galaxy, na kterých už One UI 9 s Androidem 17 běží v rané fázi vývoje. O tom, že Samsung letos s testováním nového systému nezahálí, jsme psali už dříve – první betu Androidu 17 firma vydala už v květnu.

Které Galaxy už One UI 9 testují?

Testovací buildy podle dostupných informací běží na těchto modelech:

  • Řada Galaxy S: S26, S26+, S26 Ultra, S25, S25+, S25 Ultra, S24, S24+, S24 Ultra a S24 FE
  • Skládačky: Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7
  • Řada Galaxy A: A57, A56, A34, A17 a A16
  • Tablety: Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra, Tab S10+ a Tab S10 Ultra

Zajímavější je, že se na testovacích buildech objevila i zařízení, která se teprve chystají na trh:

  • skládačky Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra a Z Flip 8
  • levný Galaxy A18
  • tablety Galaxy Tab S12+ a Tab S12 Ultra
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U skládaček to dává smysl – Galaxy Z Fold 8 a Z Flip 8 se podle spekulací představí už koncem července, takže Samsung má k jejich ladění blízko.

Kdy One UI 9 dorazí na váš telefon?

Konkrétní termín pro jednotlivé modely zatím nikdo nepotvrdil. Testování řady Galaxy S26 podle webu 9to5Google poběží ještě nejméně měsíc a další bety se podle všeho objeví v následujících týdnech.

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Hlavně je ale dobré brát výčet s rezervou. Jak upozornil samotný zdroj, nejde o konečný seznam – jsou to jen zařízení, se kterými Samsung testuje právě teď. Telefonů a tabletů, které One UI 9 nakonec dostanou, tak bude nejspíš ještě víc.

Je mezi testovanými zařízeními i váš Galaxy?

Zdroje: SammyGuru, 9to5Google

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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