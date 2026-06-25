Samsung už testuje One UI 9 na desítkách zařízení. Podívejte se, jestli je na seznamu i to vaše Hlavní stránka Zprávičky Samsung začal interně testovat One UI 9 založené na Androidu 17 na široké řadě zařízení Galaxy Na seznamu jsou vlajky řady S, skládačky, tablety i levnější áčka, od loňského Galaxy S24 po letošní S26 Seznam ale není konečný – jde jen o modely, na kterých testování běží právě teď Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.6.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Než se velká aktualizace systému dostane k běžným uživatelům, putuje nejdřív do interních buildů – a právě z nich teď prosáklo, jak široký záběr u Samsungu testování má. Objevil se rozsáhlý výčet telefonů a tabletů Galaxy, na kterých už One UI 9 s Androidem 17 běží v rané fázi vývoje. O tom, že Samsung letos s testováním nového systému nezahálí, jsme psali už dříve – první betu Androidu 17 firma vydala už v květnu. Které Galaxy už One UI 9 testují? Testovací buildy podle dostupných informací běží na těchto modelech: Řada Galaxy S: S26, S26+, S26 Ultra, S25, S25+, S25 Ultra, S24, S24+, S24 Ultra a S24 FE Skládačky: Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7 Řada Galaxy A: A57, A56, A34, A17 a A16 Tablety: Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra, Tab S10+ a Tab S10 Ultra Zajímavější je, že se na testovacích buildech objevila i zařízení, která se teprve chystají na trh: skládačky Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra a Z Flip 8 levný Galaxy A18 tablety Galaxy Tab S12+ a Tab S12 Ultra Máte Samsung Galaxy S25? One UI 9 byste tentokrát mohli dostat dříve Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky U skládaček to dává smysl – Galaxy Z Fold 8 a Z Flip 8 se podle spekulací představí už koncem července, takže Samsung má k jejich ladění blízko. Kdy One UI 9 dorazí na váš telefon? Konkrétní termín pro jednotlivé modely zatím nikdo nepotvrdil. Testování řady Galaxy S26 podle webu 9to5Google poběží ještě nejméně měsíc a další bety se podle všeho objeví v následujících týdnech. Google vydal Android 17. Přináší přepracovaný mutlitasking i hlubší integraci AI Vašek Švec Zprávičky Vašek Švec Zprávičky Hlavně je ale dobré brát výčet s rezervou. Jak upozornil samotný zdroj, nejde o konečný seznam – jsou to jen zařízení, se kterými Samsung testuje právě teď. Telefonů a tabletů, které One UI 9 nakonec dostanou, tak bude nejspíš ještě víc. Je mezi testovanými zařízeními i váš Galaxy? Zdroje: SammyGuru, 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace Android 17 galaxy One UI Samsung Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025