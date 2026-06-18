Google vydal Android 17. Přináší přepracovaný mutlitasking i hlubší integraci AI Hlavní stránka Zprávičky Google oficiálně vydal stabilní verzi operačního systému Android 17, který začíná distribuovat na svá zařízení Pixel. Hlavní novinkou jsou vylepšené nástroje pro produktivitu v podobě plovoucích bublin pro libovolné aplikace Systém přináší rozšířené funkce umělé inteligence Google Gemini a přísnější pravidla pro ochranu soukromí omezující sběr dat ze stran aplikací. Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 18.6.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Google začal s distribucí stabilní verze operačního systému Android 17. Aktualizace přichází trochu nečekaně již v červnu a je ode dneška postupně uvolňována pro kompatibilní chytré telefony řady Pixel. Google tak mění svůj tradiční harmonogram a oproti podzimu tak přináší novou generaci systému výrazně dříve. Nové nástroje pro multitasking a produktivitu Něco pro mobilní hráče s ohebnými telefony Bezpečnost a rodičovská kontrola Hlubší integrace Gemini AI Android 17 doprovodil i červnový Pixel Drop Dostupnost Nové nástroje pro multitasking a produktivitu Mezi nejvýraznější inovace v Androidu 17 patří bezesporu výrazně přepracovaný multitasking. Google rozvíjí roky známý koncept plovoucích bublin. V rámci nich lze v nejnovější verzi OS Android spouštět prakticky libovolnou aplikaci. Takto naposledy spuštěné aplikace se pak zobrazují v rámci plovoucí lišty, která uživateli umožňuje snadno a rychle mezi danými aplikacemi přepínat. Otevřené plovoucí okno s aplikací pak vypadá podobně jako můžeme v současnosti vídat u některých chatovacích aplikací. Tedy plovoucí okno, jen tentokrát s celou aplikací a možností upravit velikost tohoto okna. Vlastně by se tak dalo říct, že se ve finále jedná o kombinaci plovoucích chatovacích bublin a plovoucích oken, která systém Android podporuje již mnoho let. Google si touto evolucí multitaskingu klade za cíl zlepšit uživatelský zážitek práce s více aplikacemi najednou. Něco pro mobilní hráče s ohebnými telefony Pokud patříte alespoň mezi příležitostné hráče mobilních her a zároveň vlastníte ohebný smartphone typu Fold, mohla by vás potěšit další novinka. Google totiž do systému Android 17 integroval herní režim speciálně uzpůsobený tomuto typu zařízení. Díky němu lze obrazovku rozdělit na dvě poloviny a na spodní si nechat zobrazit ovládací prvky gamepadu, zatímco na té vrchní poběží hra samotná. Toto rozložení pak připomíná legendární Nintendo DS, jen pochopitelně bez spodního displeje a pouze s virtuálními ovládacími prvky. Bezpečnost a rodičovská kontrola Nově můžete aplikacím udělit pouze dočasný přístup k vaší poloze, nebo s nimi sdílet pouze vybrané kontakty namísto celého adresáře. Pokud nově telefon označíte jako ztracený přes Pátrací centrum, bude pro odemknutí vyžadovat biometrické ověření. Pokud by tedy případný zloděj znal vaše heslo, nebude mu k ničemu. Vylepšení se dočkala také ochrana v reálném čase, takže Android 17 by měl lépe vzdorovat podezřelým aplikacím i scamům. Byl také snížen maximální počet pokusů o zadání PINu k přístupu do telefonu a prodloužena čekací doba po překročení tohoto počtu pokusů. Google v rámci aktualizace přináší vylepšení rodičovské kontroly, které umožní lépe spravovat čas jejich dětí u obrazovky. Mezi hlavní novinky patří vylepšené schvalování aplikací na dálku, možnost nastavit různé časové limity pro specifické dny v týdnu a také nastavit čas, po který bude telefon zamknutý – například během noci. Hlubší integrace Gemini AI Nebyla by to nová verze operačního systému, pokud bychom se nedočkali také nějakých novinek v oblasti umělé inteligence. Android 17 pochopitelně integruje nejnovější modely umělé inteligence Google Gemini, přičemž AI funkce jsou nyní integrovány ještě hlouběji do samotného jádra systému. To se pak projevuje lepším kontextuálním vyhledáváním, chytřejšími nápovědami napříč aplikacemi a systémem. Android 17 doprovodil i červnový Pixel Drop Spolu s novou verzí operačního systému Android pak Google uvolnil také červnový balík novinek pro Pixely. Tento Pixel Drop přináší malou revoluci v mobilní tvorbě díky integraci pokročilých modelů Gemini Omni a Lyria 3. Uživatelé mohou pomocí textových příkazů generovat a detailně upravovat videa, vytvářet vlastní mluvící AI avatary nebo komponovat vlastní hudební stopy a to včetně vokálů. Zejména tvůrci obsahu pak mohou ocenit funkci Screen Reactions, která umožňuje nahrávat dění na obrazovce a současně do videa vkládat živou reakci z přední selfie kamery – bez nutnosti dodatečného střihu či dalších úprav. Pro Pixely 8a a 9a navíc přibyla kompatibilita Quick Share s AirDrop od Applu. Dostupnost Nový Android 17 je od 16.6 postupně uvolňován pro smartphony Google Pixel 6 a novější. Zároveň s ním pak Pixely obdrží také zmíněný červnový balíček Pixel Drop. Google uvolnil také AOSP zdrojový kód stabilní verze Android 17. Uvidíme, kteří výrobci budou s aktualizacemi svých telefonů Google následovat mezi prvními. Dorazil vám již nový Android 17? Zdroje: techcrunch.com, blog.google.com O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Android 17 Android aktualizace Gemini Google Google Pixel Pixel Drop umělá intelige Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? 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