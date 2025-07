Good Lock dostává přelomové funkce! Svůj Samsung si upravíte podle sebe do nejmenších detailů

Samsung připravuje půdu pro stabilní verzi One UI 8, která by měla v blízké budoucnosti dorazit na širší spektrum Galaxy zařízení. Korejský gigant nyní aktualizoval své populární moduly Good Lock, aby fungovaly bezproblémově s nejnovější verzí systému. Konkrétně jde o Home Up, MultiStar, NavStar a QuickStar – nástroje, které umožňují přizpůsobit uživatelské rozhraní Galaxy telefonů do nejmenších detailů.

Home Up s přelomovými možnostmi přizpůsobení

Největší pozornost si zaslouží aktualizace modulu Home Up na verzi 17.0.00.28, který přináší bezprecedentní možnosti přizpůsobení domovské obrazovky a animací. Mezi nejzajímavější novinky patří kompletní kontrola nad animacemi spouštění aplikací – můžete upravit jejich rychlost, průhlednost, zakřivení animace a dokonce i způsob, jakým se transformují rohy ikon při otevírání.

Výrazným vylepšením prošla také funkce DIY Home Screen, která nyní obsahuje:

Alignment Guide Lines – vodítka pro přesné zarovnání prvků na ploše

– vodítka pro přesné zarovnání prvků na ploše Item Group Editing – možnost seskupit a upravovat více prvků najednou

– možnost seskupit a upravovat více prvků najednou Item Edit Lock – zámek proti náhodným změnám vašeho rozvržení

– zámek proti náhodným změnám vašeho rozvržení Floating Toolbar – plovoucí ovládací prvek pro snadnější úpravy

– plovoucí ovládací prvek pro snadnější úpravy Sticker Action Function – integraci s aplikacemi a dotykové animace

Exclusive!



Home Up One UI 8 – v17.0.00.28 apk is here 🔥



Download nowhttps://t.co/kvbsnP27Nn pic.twitter.com/iIlbOEiZvM — Tarun Vats (@tarunvats33) July 21, 2025

K tomu přibyla i možnost skrýt indikátory stránek pro čistší vzhled domovské obrazovky a horizontální posouvání v seznamu aplikací při abecedním řazení. Zajímavá je také funkce Home Up Quick Access, která po dlouhém podržení ikony aplikace nebo prázdného místa na domovské obrazovce zobrazí relevantní možnosti přizpůsobení.

MultiStar nejen pro skládací telefony

Modul MultiStar byl aktualizován na verzi 10.0.32 a kromě podpory One UI 8 přináší exkluzivní funkci „Launcher Widget“ pro Galaxy Z Flip 7. Ta umožňuje přidat widgety aplikací na vnější displej telefonu, což výrazně rozšiřuje jeho funkčnost v zavřeném stavu.

Pro všechna zařízení s podporou více oken pak MultiStar přináší dvě nové užitečné funkce:

App Screen Size Conversion – ikona pro snadné přepínání mezi režimy celé obrazovky, krajiny a portrétu

– ikona pro snadné přepínání mezi režimy celé obrazovky, krajiny a portrétu Portrait Mode Screen Ratio Adjustment – možnost přepínat mezi poměry 16:9 a 21:9

NavStar a QuickStar nezůstávají pozadu

Samsung nezapomněl ani na další oblíbené moduly. NavStar (verze 8.0.00.4) pro přizpůsobení navigační lišty a QuickStar (verze 9.0.00.01) pro úpravu rychlých přepínačů a stavové lišty rovněž získaly podporu nadstavby One UI 8.

Jak získat aktualizované moduly

Aktualizace pro všechny zmíněné moduly jsou již dostupné prostřednictvím Galaxy Store. Pro jejich instalaci stačí otevřít Galaxy Store, přejít do Menu > Aktualizace a kliknout na tlačítko „Aktualizovat vše“ v pravém horním rohu obrazovky.

Je důležité zmínit, že nové verze modulů jsou kompatibilní pouze s One UI 8. V současnosti tuto verzi systému mají oficiálně pouze skládačky Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7. Uživatelé ostatních Galaxy zařízení si na plné využití těchto modulů budou muset počkat do příchodu stabilní verze One UI 8 na jejich přístroje.

Kdy dorazí One UI 8 na další zařízení?

Aktualizace Good Lock modulů naznačuje, že stabilní verze One UI 8 pro širší portfolio zařízení by mohla být za rohem. Samsung tradičně vydává velké aktualizace systému nejprve pro své nejnovější vlajkové lodě a následně je postupně rozšiřuje na starší modely. Podle dosavadních informací by první vlna aktualizací mimo nové skládací telefony mohla začít v srpnu, pravděpodobně se řadě Galaxy S25.

Používáte některý z modulů Good Lock? Na kterou funkci se těšíte nejvíce?

Zdroj: Tarun Vats, Android Authority