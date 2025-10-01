Na oblíbený levný Samsung míří One UI 8 s Androidem 16! Aktualizaci brzy stáhnete i v Evropě Hlavní stránka Zprávičky Samsung začal distribuovat stabilní aktualizaci One UI 8 (Android 16) pro levnější model Galaxy A26 Aktualizace dorazila dříve, než Samsung původně plánoval – zatím je ale pouze ve Vietnamu Jde o jeden z nejlevnějších telefonů značky, který dostává velkou aktualizaci systému Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 1.10.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Korejský Samsung v posledních týdnech postupně rozesílá stabilní verzi One UI 8, která je postavena na Androidu 16. Aktualizaci už dostaly vlajkové modely řady Galaxy S25, skládačky Z Fold6 a Z Flip6, nebo loňské bestsellery Galaxy A55 a A35. Teď je na řadě ještě levnější model. Galaxy A26 dnes začal dostávat stabilní One UI 8, a to dokonce dříve, než Samsung původně sliboval. Podle oficiálního harmonogramu pro Brazílii a Indii měla aktualizace dorazit až v říjnu. Ve Vietnamu je ale už od včerejška. Aktualizace s číslem A266BXXU4BYI2 Nová verze firmwaru nese označení A266BXXU4BYI2 a momentálně se distribuuje pouze ve Vietnamu. Samsung ale obvykle rozšiřuje aktualizace postupně, takže bychom ji měli vidět i v dalších zemích během několika dní. Galaxy A26 v obří akci! Za 4,5 tisíce dostanete pěkný displej, 4K video a 6letou podporu Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Pokud máte Galaxy A26 a chcete zkontrolovat dostupnost ručně, jděte do Nastavení → Aktualizace softwaru → Stáhnout a nainstalovat. Pokud je aktualizace připravená, systém vás na ni upozorní. Co přináší One UI 8? One UI 8 je největší roční aktualizace Samsungu, která přináší redesignované uživatelské rozhraní a řadu nových funkcí oproti minulé generaci One UI 7. Jde především o vylepšení v oblasti umělé inteligence Galaxy AI, nové widgety, upravené animace a vylepšenou kontrolu soukromí. Vzhledem k tomu, že Galaxy A26 patří do nižší třídy, některé pokročilejší AI funkce nemusí podporovat – Samsung totiž část funkcí vyhrazuje pouze pro dražší modely s výkonnějším hardwarem. Máte Galaxy A26? Dorazila už aktualizace? Zdroj: SamMobile O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace One UI 8 Samsung Samsung Galaxy A26 Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.