Galaxy A26 v obří akci! Za 4,5 tisíce dostanete pěkný displej, 4K video a 6letou podporu

Samsung Galaxy A26 klesl na Heurece na rekordních 4 495 Kč, což je pokles o 36 % z původní ceny Za tuto cenu nabízí AMOLED displej, 4K video a slušný výkon kolem 550 tisíc bodů v AnTuTu V kategorii do 5 tisíc jde o jeden z nejlépe vybavených telefonů s 6letou podporou aktualizací Jakub Kárník Publikováno: 24.9.2025 12:00 Když Samsung v březnu představil řadu Galaxy A, základní model A26 s cenou 6 999 Kč působil trochu rozpačitě. Nebyl špatný, ale za sedm tisíc už konkurence nabízela zajímavější telefony. Jenže teď, po půl roce na trhu, se Galaxy A26 na Heurece prodává už od 4 495 Kč. A to je úplně jiná písnička. Je však třeba počítat, že za takovou cenu dostanete telefon z EU distribuce, takže případnou reklamaci budete muset řešit přímo s prodejcem. Za necelé čtyři a půl tisíce najednou dostáváte telefon, který v této cenové kategorii spíše vítězí. Pokles o 36 procent z původní ceny není u Samsungu nic neobvyklého, ale tentokrát to telefon posunulo do segmentu, kde skutečně vyniká. Co za ty peníze vlastně dostanete Galaxy A26 není žádný extra ořezaný budget telefon. Má 6,7palcový AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Displej není nejjasnější na trhu, ale barvy jsou živé a kontrast výborný. Výkon zajišťuje procesor Exynos 1380, který v benchmarku AnTuTu dosahuje 550-600 tisíc bodů. To není žádný trhač asfaltu, ale na plynulé používání systému to bohatě stačí. One UI zvládá bez větších záseků, aplikace se spouštějí svižně a i multitasking je použitelný. Méně náročné hry (třeba PUBG Mobile) jedou na střední detaily při 40 fps, což je za tuto cenu slušné. KOUPIT GALAXY A26 V AKCI Samsung do základní verze nacpal 6 GB RAM a 128GB úložiště, které můžete rozšířit microSD kartou až o 2 TB. To je vlastně paradox – levnější Galaxy A26 podporuje paměťové karty, zatímco dražší modely A36 a A56 ne. Fotoaparát, který překvapí – hlavně cenou Hlavní 50Mpx fotoaparát s optickou stabilizací byl při původní ceně průměrný. Za současných 4,5 tisíce je ale nadprůměrný. Ve dne fotí čistě, barvy jsou příjemné a ostrost dostatečná. V noci to není žádná sláva, ale OIS pomáhá udržet snímky použitelné i při horším světle. Největší trumf je ale natáčení 4K videa při 30 fps. To je něco, co v této cenové kategorii prakticky nenajdete. Kvalita 4K záznamu není špičková, ale pro sociální sítě nebo rodinné video více než dostačuje. Širokoúhlý 8Mpx objektiv je použitelný jen ve dne, 2Mpx makro je spíš do počtu. Ale upřímně – za tuto cenu bych byl rád i za jediný funkční fotoaparát, takže dva použitelné jsou bonus. Výdrž a nabíjení bez překvapení Baterie s kapacitou 5 000 mAh vydrží spolehlivě celý den. Při 120Hz obnovovací frekvenci displeje dosáhnete na 5-6 hodin obrazovky, což není rekord, ale na den to stačí. Nabíjení 25W je pomalé, z nuly na sto procent to trvá hodinu a půl a nabíječku si musíte koupit zvlášť. KOUPIT GALAXY A26 V AKCI Příjemným bonusem je certifikace IP67, takže telefon přežije pád do vody nebo používání v dešti. To je něco, co spousta levnějších telefonů nenabízí vůbec. Software jako z vlajkové lodi (skoro) Galaxy A26 běží na Androidu 15 s One UI 7 a dočká se ještě letos updatu na One UI 8. Dostáváte stejné prostředí jako u vlajkových modelů, jen bez pokročilých AI funkcí. Základní Circle to Search od Googlu tu ale je, stejně jako jednoduché AI úpravy fotek. Nejdůležitější je příslib 6 velkých aktualizací Androidu a 6 let bezpečnostních záplat. To znamená podporu až do roku 2031. Kompromisy, se kterými musíte počítat Za 4,5 tisíce samozřejmě nedostanete dokonalý telefon. Mono reproduktor zní plechově a pro sledování videí není ideální. Vibrace jsou mdlé a necitlivé. Selfie kamera má stále zastaralý výřez ve tvaru kapky, který působí jako z roku 2019. KOUPIT GALAXY A26 V AKCI Čtečka otisků v bočním tlačítku funguje spolehlivě, ale není tak pohodlná jako čtečky v displeji. Chybí i 3,5mm jack, který Samsung vypustil ze všech modelů řady A. Verdikt: Za 4,5 tisíce bezkonkurenční Samsung Galaxy A26 za původních 7 tisíc byl průměrný telefon. Za současných 4 495 Kč na Heurece je to ale úplně jiný příběh. V této ceně dostáváte AMOLED displej, 4K video, slušný výkon a 6 let aktualizací. To je kombinace, kterou nikdo jiný nenabízí. Koupili byste si Galaxy A26 za současnou cenu? akce Samsung Samsung Galaxy A26 slevy