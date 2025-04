Samsungu uniká One UI 8! Podívejte se, jak bude vypadat příští nadstavba

Zatímco s One UI 7 jsou stále problémy – nyní se jihokorejský gigant náhle uchýlil k pozastavení aktualizace pro řadu Galaxy S24 a Galaxy Z Fold6/Z Flip6, ačkoliv i tak dorazila s dlouhým zpožděním – práce na One UI 8 zjevně probíhají neustále. S detaily o příští verzi nadstavby přišel zahraniční server SmartPrix, jemuž se podařilo získat fotografie samotného rozhraní.

One UI 8 jako „meziverze“ zaměřená na optimalizaci

Současná alfa verze One UI 8 se na první pohled téměř neliší od svého předchůdce. To není příliš překvapivé, když vezmeme v úvahu, že Samsung pracoval na předchozí generaci rozhraní přibližně dva roky a přinesl opravdu mnoho (nejen) designových změn.

Nové vydání lze spíše vnímat jako „meziverzi“, jejímž hlavním centrem soustředění budou optimalizace systému a související odstranění případných nedokonalostí z One UI 7. I to je důvodem, proč bychom se One UI 8 mohli dočkat už v létě spolu s novou generací skládacích telefonů.

Změny najdeme hlavně v aplikacích

Mezi nejvýraznější změny, které byly v této rané verzi identifikovány, patří úpravy aplikace Moje soubory. Sekce „Kategorie“ prošla vizuálním osvěžením a nyní nabízí přitažlivější a lépe organizované rozložení. Podobné vylepšení je patrné také v aplikaci Galerie. Absence obdobných změn v jiných částech systému naznačuje, že One UI 8 je stále v počátečních fázích vývoje.

One UI 7 One UI 8 One UI 7 One UI 8

Dále se dozvídáme, že funkce Now Brief, která byla dosud výsadou letošních vlajek Galaxy S25, bude s příchodem One UI 8 dostupná i na starších modelech. Uživatelé se tak dočkají personalizovaných návrhů na základě analýzy jejich každodenní rutiny.

Tentokrát bez zpoždění?

Samsung zřejmě nechce, aby se zpoždění ve vydání One UI 7 opakovalo u One UI 8, a snaží se připravit novou aktualizaci s plným nasazením. Osobně jsem ale hodně zvědavý na to, zda se aktualizaci skutečně podaří doručit včas.

Už dříve zveřejněný harmonogram pro Jižní Koreu, která dostává updaty jako první, potvrdil, že si řada modelů počká na One UI 7 až do června. Na seznamu přitom relativně dost zařízení scházelo, a tudíž je pravděpodobné, že na ně aktualizace zamíří ještě později. Bylo by nicméně zvláštní, kdyby Samsung stále finišoval s rozšiřováním One UI 7 v momentě, kdy by představoval Galaxy Z Fold7 a Galaxy Z Flip7 s One UI 8…

Jak byste situaci okolo One UI 7 a One UI 8 zhodnotili vy?

Zdroje: SmartPrix, 9to5Google