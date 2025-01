Samsung Galaxy S25 oficiálně: Známe všechny specifikace i české ceny

Reklama

Po několika posledních týdnech plných spekulací a úniků bude zase chvíli klid. Samsung dnes oficiálně představil vlajkovou řadu smartphonů Galaxy S25, která přináší nejen nový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ale také zajímavá vylepšení na poli umělé inteligence a softwaru obecně. Podívejte se společně s námi na všechny specifikace a ceny jednotlivých modelů.

Navzdory všemožným zvěstím se i letos skládá vlajková rodinka telefonů Samsung ze tří modelů – Galaxy S25, Galaxy S25+ a Galaxy S25 Ultra. Představení v poslední době často omílaného Galaxy S25 Slim jsme se dnes nedočkali, dle dřívějších zpráv by měl dorazit v květnu.

Obsah článku

Samsung Galaxy S25/S25+: Tentokrát vás ze židle nezvednou

Základní Samsung Galaxy S25 i letos potěší ty, kteří touží po prémiovém zážitku v malém těle. Telefon přichází se 6,2palcovým Dynamic AMOLED 2X panelem pyšnícím se až 2 600nitovým jasem, 120Hz obnovovací frekvencí a rozlišením FullHD+. Prakticky totožné parametry displeje, jen vyšší rozlišení QuadHD+, nabízí také větší Samsung Galaxy S25+ se 6,7″ úhlopříčkou.

Rozdíly mezi Galaxy S25 a Galaxy S25+ dále spatříme v oblasti baterie. Větší model pochopitelně nabízí vyšší kapacitu (4 900 mAh vs 4 000 mAh), ale také se pyšní rychlejším nabíjením (45 W vs 25 W).

Na čínské modely však Samsung ztrácí snad ještě výrazněji než kdy dřív. Malé Vivo X200 Pro Mini kupříkladu disponuje 5 700mAh akumulátorem, a to má jen o 0,1″ větší displej než Galaxy S25. Do větších telefonů pak asijské značky dovedou „narvat“ klidně i baterie s kapacitou přesahující 6 000 mAh. A to se ani nebavíme o maximálním podporovaném výkonu při nabíjení…

Když se pak podíváme na fotoaparáty, oproti loňskému roku se po hardwarové stránce nic nemění. I tentokrát tedy základní dvojice disponuje 50Mpx hlavním objektivem s optickou stabilizací a clonou f/1,8, 12Mpx ultrašírem a 10Mpx teleobjektivem poskytujícím trojnásobný optický zoom.

Reálná zlepšení oproti minulému roku? Kromě čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Elite a pokročilejšího chlazení po stránce hmatatelných komponent de facto žádná. Více potěší model Ultra, který si rozebereme v následujících řádcích, nebo systémové vychytávky.

Samsung Galaxy S25 Ultra: Co přináší letos?

Samsung Galaxy S25 Ultra už toho přináší o něco více. Samozřejmě je nejvýraznějším vylepšením nový čipset – ten přináší až o 37 % vyšší CPU výkon, o 30 % rychlejší GPU a o 40 % výkonnější NPU – ale také se u 6,9″ telefonu dočkáváme třeba lepší ultra širokoúhlé kamery. Ta má nejen vyšší rozlišení 50 Mpx – pyšní se i celkově větším obrazovým snímačem, díky čemuž nabídne lepší výsledky při focení v podmínkách s horším osvětlením.

Letošní Ultra dokonce i trochu jinak vypadá (a tím nenarážíme na zadní fotoaparáty). Ostré rohy Samsung vyměnil za zaoblené, díky čemuž se telefon lépe drží, a namísto zakulacených boků má telefon zcela ploché hrany.

Zbytek výbavy je de facto opakování loňského úspěchu. 6,9″ Dynamic AMOLED 2X panel s 2 600nitovým jasem je doprovázen 200Mpx hlavním fotoaparátem a dvojicí teleobjektivů s rozlišením 50Mpx a 10 Mpx. Baterii s kapacitou 5 000 mAh lze opět nabíjet 45W výkonem.

Co se týče barevných verzí, Samsung Galaxy S25 Ultra přichází ve verzích modrý titan, šedý titan, bílý titan a černý titan.

Software plný novinek

Stejně jako v loňském roce vsadily i letos vlajkové lodě od Samsungu většinu svých trumfů na software. Hardwarová vylepšení, jak jste se dočetli v předešlých řádcích, jsou opravdu minoritní, ale nové systémové funkce a pokročilejší umělá inteligence jsou znovu lákadlem, které nejednoho přesvědčí k upgradu.

Pro lepší přehled: Now Bar a Now Brief

Spolu s řadou Samsung Galaxy S25 oficiálně přichází stabilní verze nadstavby One UI 7, která byla dosud k dispozici pouze v rámci testovacího programu. Když zatím necháme AI stranou, můžeme poukázat třeba na zbrusu novou funkci Now Bar. Jde o pilulku ve spodní části zamykací obrazovky, která zobrazuje to, co se aktuálně děje na pozadí telefonu. Ukazuje třeba stopky, záznamník zvuku či probíhající sportovní aktivitu.

Velmi podobné označení má funkce Now Brief, její účel je však zcela odlišný. Tato vychytávka vám vícekrát za den předloží souhrn toho, co vás čeká v nadcházejících hodinách. Ráno vám tedy sdělí například to, jak jste se vyspali, připomene události zanesené do kalendáře nebo poskytne informace o dopravě. Další podobné souhrny informací obdržíte v průběhu odpoledne a večer. Samsung navíc slíbil podporu pro aplikace třetí strany, konkrétně však zástupce společnosti na brífinku v Praze jmenoval jen Spotify.

Ještě lepší fotografie a videa

V základním nastavení řady Samsung Galaxy S25 funguje fotoaparát s 10bitovým HDR, které ve srovnání s 8bitovou technologií přináší čtyřikrát bohatší barevné podání. Výrazně lepší postprocessing zajistí vylepšený instrukční systém ProVisual Engine. Při nahrávání videí pak potěší funkce spatio-temporal filter, která aplikuje různé metody redukce šumu pro různé objekty. Jihokorejský gigant letos kladl důraz hlavně na zvýšení kvality nočních záběrů.

Samsung se také pochlubil funkcí Audio guma, jež napodobuje Audio Eraser od Googlu. S pomocí umělé inteligence rozpoznává jednotlivé typy zvuků ve videích a umožňuje jejich zesílení, nebo naopak ztlumení. Díky tomu budete moct třeba posílit hudbu a zeslabit šum davu. Vychytávku lze navíc aplikovat i na starší videa, která nebyla pořízená telefonem řady Galaxy S25.

Telefony rodinky Galaxy S25 také podporují nahrávání videí v LOGu, což potěší hlavně profesionály. Oblíbený režim Expert RAW pak obdržel funkci Virtuální clona pro kreativní práci s hloubkou ostrosti.

Samsung nás na tiskovém brífinku rovněž informoval o vylepšení Asistenta fotografií. Prý je nyní schopnější, co se týče mazání objektů. Zatímco dosud měl spíše tendenci daný objekt nahradit za jiný, nyní by je měl skutečně z vašich snímků mazat.

Nahrávání hovorů a AI souhrn v češtině

Aplikace Telefon na smartphonech řady Galaxy S25 podporuje nahrávání hovorů, protistranu o tom informuje plechovým hlasem (legislativní ošetření). Jakmile telefonát skončí, dovolí vám appka vytvořit souhrn hovoru. Přímo na zařízení se bohužel neumí vytvořit v češtině, ale po připojení ke cloudu, kde využívá služby od Googlu, už ano.

Google Gemini a členství Advanced na 6 měsíců zdarma

Telefony Samsung Galaxy S25 do značné míry spoléhají také na umělou inteligenci Gemini. Ta nově umí reagovat na hlasové povely i v češtině, díky čemuž si můžete snadno nechat nastavit budík nebo zanést upomínku do kalendáře.

Všechny modely Galaxy S25 budou k dispozici s 6 měsíci služby Gemini Advanced a 2 TB cloudového úložného prostoru v ceně. Součástí služby Gemini Advanced jsou naše nejlepší AI modely a přednostní přístup k nejnovějším funkcím, mezi něž patří Gems (personalizované AI expertní poradenství na libovolné téma) nebo Deep Research (osobní výzkumná asistenční služba).

Cena a dostupnost

Některé modely řady Samsung Galaxy S25 letos krapet zdražily – doplácíme na slabý kurz koruny vůči euru. Základní model začíná na 21 999 Kč ve variantě 12/128GB, Galaxy S25+ v konfiguraci 12/256GB stojí 28 999 Kč a Galaxy S25 Ultra vyjde na 35 999 Kč v provedení 12/256GB.

Všimněte si, že Samsung letos u všech modelů nabízí 12GB RAM.

Na českém trhu koupíte telefony od 7. února 2025. Předobjednávky nicméně začínají už dnes, a pakliže jich využijete, získáte model s dvojnásobně vyšší kapacitou úložiště za cenu modelu s nižší kapacitou.

MODEL VELIKOST ÚLOŽIŠTĚ BARVY DOPORUČENÁ MALOOBCHODNÍ CENA Galaxy S25 Ultra 12 GB + 1 TB

12 + 512 GB

12 + 256 GB Jet Black*, Jade Green*, Pink Gold*, Černý titan, Šedý titan, Modrý titan, Stříbrný titan 45 499 Kč

39 499 Kč

35 999 Kč Galaxy S25+ 12 + 256 GB

12 + 512 GB Pink Gold*, Blue Black*, Coral Red*, Šedá, Zelená, Světle Modrá, Tmavě Modrá 28 999 Kč

31 999 Kč Galaxy S25 12 + 256 GB

12 + 128 GB Šedá, Zelená, Světle Modrá, Tmavě Modrá 26 999 Kč

21 999 Kč

*On-line exkluzivní barevné verze, pouze na www.samsung.com/cz

Galerie barevných verzí

Samsung Galaxy S25(+) Samsung Galaxy S25(+) Samsung Galaxy S25(+) Samsung Galaxy S25(+)

Samsung Galaxy S25(+) on-line exkluzivní Samsung Galaxy S25(+) on-line exkluzivní Samsung Galaxy S25(+) on-line exkluzivní

Samsung Galaxy S25 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra

Rendery on-line exkluzivních variant Samsungu Galaxy S25 Ultra zatím nemáme k dispozici.

Tabulka specifikací

Specifikace Galaxy S25 Ultra Galaxy S25+ Galaxy S25 Displej 6,9” QHD+ (17,5 cm), Dynamic AMOLED 2X, Obnovovací frekvence Super Smooth 120 Hz (1~120Hz), Vision Booster, Adaptivní barevné podání 6,7” QHD+ (17 cm), Dynamic AMOLED 2X, Obnovovací frekvence Super Smooth 120 Hz (1~120Hz), Vision Booster, Adaptivní barevné podání 6,2” FHD+ (15,7 cm), Dynamic AMOLED 2X, Obnovovací frekvence Super Smooth 120 Hz (1~120Hz), Vision Booster, Adaptivní barevné podání Rozměry a hmotnost 77.6 X 162.8 X 8.2 mm, 218 g 75.8 x 158.4 x 7.3 mm, 190 g 70.5 x 146.9 x 7.2 mm, 162 g Fotoaparát Ultraširoký fotoaparát: 50 MPix, f1.9, úhel záběru 120°

Širokoúhlý fotoaparát: 200 MPix, f1.7, úhel záběru 85°

Teleobjektiv: 50 MPix, 5x optický zoom, f3.4, úhel záběru 22°

Teleobjektiv: 10 MPix, 3x optický zoom, f2.4, úhel záběru 36°

Přední fotoaparát: 12 MPix, f2.2, úhel záběru 80° Ultraširoký fotoaparát: 12 MPix, f2.2, úhel záběru 120°

Širokoúhlý fotoaparát: 50 MPix, f1.8, úhel záběru 85°

Teleobjektiv: 10 MPix, 3x optický zoom, f2.4, úhel záběru 36°

Přední fotoaparát: 10 MPix, f2.2, úhel záběru 80° Ultraširoký fotoaparát: 12 MPix, f2.2, úhel záběru 120°

Širokoúhlý fotoaparát: 50 MPix, f1.8, úhel záběru 85°

Teleobjektiv: 10 MPix, 3x optický zoom, f2.4, úhel záběru 36°

Přední fotoaparát: 10 MPix, f2.2, úhel záběru 80° Paměť a úložný prostor 12 GB + 1 TB, 12 + 512 GB, 12 + 256 GB 12 + 512 GB, 12 + 256 GB 12 + 512 GB, 12 + 256 GB, 12 + 128 GB Baterie 5000 mAh 4900 mAh 4000 mAh Dobíjení Kabelové dobíjení: až 65% za cca 30 min s adaptérem 45 W

Fast Wireless Charging 2.0

Wireless PowerShare Kabelové dobíjení: až 65% za cca 30 min s adaptérem 45 W

Fast Wireless Charging 2.0

Wireless PowerShare Kabelové dobíjení: až 50% za cca 30 min s adaptérem 25 W

Fast Wireless Charging 2.0

Wireless PowerShare Operační systém Android 15, One UI 7 Android 15, One UI 7 Android 15, One UI 7 Sítě a konektivita 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth® v 5.4 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth® v 5.4 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth® v 5.4 Odolnost proti vlhkosti IP68 IP68 IP68

Jak se řada Samsung Galaxy S25 líbí vám?

Zdroj: Tiskový brífink společnosti Samsung