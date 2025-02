Samsung konečně zrychluje! One UI 7 by mohlo být za rohem i pro starší telefony

Jihokorejský výrobce v posledních dnech výrazně přitvrdil v testování nové verze své nadstavby. Zatímco mezi třetí a čtvrtou betaverzí One UI 7 uplynulo téměř šest týdnů, nyní Samsung vydává aktualizace v podstatně rychlejším tempu. Jen den po čtvrté betaverzi, která přinesla řadu oprav a nové funkce fotoaparátu včetně AI filtrů či záznamu ve formátu log, dorazila další aktualizace s označením ZYBB.

Nejnovější build má velikost 436 MB a zaměřuje se především na opravu pádu vizuální hlasové schránky (VVM). Není zcela jasné, zda jde o pátou betu nebo jen rychlou opravu čtvrté verze, podstatné ale je, že Samsung evidentně chce co nejrychleji vyladit všechny zbývající problémy.

Naděje na brzké vydání stabilní verze podpořil i moderátor beta programu na oficiálním Samsung Community fóru, který uvedl, že finální verze dorazí „velmi brzy“. Ačkoliv neuvedl konkrétní datum, mohlo by to znamenat vydání stabilní verze již v březnu, alespoň pro řadu Galaxy S24.

Některé úniky však naznačují odlišný scénář. Podle nich plánuje Samsung vydat ještě minimálně dvě beta verze a stabilní build by měl dorazit až v dubnu společně s uvedením chystaného Galaxy S25 Edge. To by znamenalo další zdržení pro uživatele, kteří už teď čekají na aktualizaci nezvykle dlouho.

Situace začíná být pro Samsung nepříjemná – zatím totiž nemá ani jeden telefon (vyjma řady S25) aktualizovaný na stabilní One UI 7 a frustrovaní uživatelé na sociálních sítích otevřeně mluví o přechodu ke konkurenci. Samsung by měl minimálně zveřejnit jasný harmonogram vydávání aktualizací, aby uklidnil své zákazníky a předešel dalšímu poškození své pověsti v oblasti softwarové podpory.

Na kterou funkci se v One UI 7 těšíte nejvíce?

Zdroj: Gizmochina.com