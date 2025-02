Čekání na One UI 7 se protahuje, ale One UI 8 má být jiná písnička! Dorazit má mnohem dříve

Reklama

Samsung si letos pokazil svou pověst jednoho z nejrychlejších výrobců, co se týče aktualizací na nové verze Androidu. Zatímco v minulých letech patřil mezi premianty a své telefony aktualizoval prakticky okamžitě po Pixelech, s One UI 7 je situace úplně jiná. Stabilní verze této aktualizace založené na Androidu 15 se totiž stále nedostala do žádného staršího telefonu a uživatelé jsou pochopitelně nespokojení.

Naštěstí to ale vypadá, že by se situace mohla s One UI 8 výrazně zlepšit. Alespoň to tvrdí známý leaker Ice Universe, který má dlouhodobě velmi přesné informace o plánech jihokorejského výrobce.

I have initial information that One UI 8 will arrive sooner than previously thought. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) February 15, 2025

Ten na sociální síti X uvedl, že by One UI 8 mohlo dorazit dříve, než se původně předpokládalo. Ačkoliv neposkytl žádné konkrétní datum, je pravděpodobné, že tentokrát Samsung nebude čekat tak dlouho jako v případě One UI 7.

Za zmínku stojí, že Google už nyní aktivně pracuje na Androidu 16, ze kterého bude One UI 8 vycházet. V tuto chvíli jsou k dispozici již dvě veřejné beta verze pro majitele telefonů Pixel a stabilní verze by měla dorazit koncem druhého čtvrtletí, dost možná se plnohodnotně představí na konferenci Google I/O v květnu. Samsung by tak mohl One UI 8 vydat někdy ve třetím čtvrtletí 2025.

Co se týče současné situace, pouze majitelé nejnovější řady Galaxy S25 si mohou užívat výhod One UI 7, které mají předinstalované. Uživatelé starších modelů, včetně loňské řady Galaxy S24, si budou muset počkat minimálně do dubna. U střední a nižší třídy pak bude čekání ještě delší. Nutno však podotknout, že vzhledem k dosavadnímu průběhu vydávání One UI 7 je potřeba brát jakékoliv predikce s rezervou.

Pokud však patříte mezi nedočkavé a One UI 7 si chcete vyzkoušet co nejdříve, můžete sáhnout po některém z modelů nové řady Galaxy S25, které jej mají předinstalované z výroby.

Co očekáváte od One UI 7 s Androidem 16?

Zdroj: Ice Universe (X)