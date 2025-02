Google odhalil termín konference I/O 2025. Tohle všechno můžeme čekat

Reklama

Google má rád rébusy a jinak tomu nebylo ani letos. Datum konání své vývojářské konference I/O 2025 odhalil skrze hru Prism Shift. Pokud vás ale podobné hádanky nebaví, prozradím vám to rovnou – akce se bude konat 20. a 21. května v kalifornském Mountain View. A bude rozhodně na co se těšit.

Konference startuje v 19:00 našeho času úvodní keynote v podání CEO Sundara Pichaie. Google sice zatím neprozradil konkrétní program, ale vzhledem k loňskému ročníku a současným trendům je jasné, že hlavním tématem bude opět umělá inteligence. Dočkat bychom se měli novinek okolo open-source modelů Gemma, aktualizace Google AI Studia a NotebookLM.

Zajímavé bude také sledovat, co Google předvede z oblasti hardwaru. Zatímco loni jsme se žádných novinek nedočkali a Pixel 8a byl představen samostatně, letos by se na pódiu mohl objevit Pixel 9a. Android 16 je momentálně v beta testování a podle posledních informací by finální verze měla dorazit už v březnu, takže na samotné konferenci se pravděpodobně dozvíme spíše o funkcích, které dorazí později.

Pikantní je, že se konference částečně překrývá s Microsoft Build (19.-22. května). Oba giganti se v poslední době předhánějí především v oblasti umělé inteligence, takže srovnání jejich přístupů bude více než zajímavé.

Pro zájemce bude k dispozici živý přenos na YouTube, kde budete moct sledovat jak úvodní keynote, tak i různé specializované sekce. O všech novinkách vás budeme pochopitelně informovat.

Na které novinky se těšíte nejvíce?

Zdroj: Google Blog