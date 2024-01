Samsung testuje One UI 6.1 na spoustě modelů! Máte některý?

Rozhraní One UI 6.1 si odbylo premiéru u řady Galaxy S24

Brzy dorazí do loňské řady Galaxy S23, která už spoléhá na Android 14

Samsung už testuje nejnovější verzi svého uživatelského rozhraní na mnoha telefonech

Samsung patří v rámci rychlosti aktualizací a celkově v úrovni podpory k nejlepším výrobcům ve světě Androidu. Nejnovější řada Galaxy S24 se může těšit dokonce na 7 let podpory včetně aktualizací operačního systému, což je jednoduše skvělé. Samsung musíme pochválit!

Nejnovější verze One UI je už z výroby přítomná v řadě Galaxy S24 a postupně zamíří do dalších telefonů, které už často spoléhají na Android 14. Ten už obdržely desítky modelů z portfolia společnosti Samsung, také v tomto směru výrobce patří k těm nejlepším. Kdo dostane One UI 6.1 v dohledné době?

Samsung už nejnovější verzi uživatelského rozhraní testuje na mnoha starších telefonech. Samozřejmě se na update mohou těšit telefony, pro které Samsung uvolní AI funkce z řady Galaxy S24, jejich seznam už jsme publikovali před pár dny. One UI 6.1 ale zamíří také do řad Galaxy S22 a Galaxy S21.

Těšit se mohou rovněž majitelé modelů Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy S21 FE, Galaxy A54 a Galaxy A34. Seznam to pravděpodobně není konečný, pro tyto přístroje už ale existuje testovací sestavení OneUI 6.1 a můžeme předpokládat, že právě tyto mobilní telefony jej obdrží jako první.

Můžeme očekávat, že Samsung se bude snažit telefony aktualizovat ještě během první poloviny letošního roku, v druhé polovině se vývojáři začnou zaměřovat na Android 15, jehož premiéra je ještě daleko, ale nezadržitelně se blíží. Samsung posunul podporu ve světa operačního systému Android výrazným způsobem kupředu a jsem zvědav, jak na to bude reagovat Xiaomi, jmenovitě modely Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Ultra, jejichž globální premiéra proběhne ještě v tomto čtvrtletí.

