Rok 2023 můžeme nazvat rokem AI, zažili jsme obrovský boom

Ten bude samozřejmě pokračovat také v letošním roce, pořád jsme na začátku

Na AI budou v letošním roce sázet výrobci mobilních telefonů, jako první tak učinil Samsung

Máme za sebou oficiální představení řady Galaxy S24 a na našem webu si můžete přečíst první dojmy ze všech novinek. Důležitou roli hraje AI a můžeme předpokládat, že ani ostatní výrobci si nebudou chtít nechat ujít tento trend, který se naplno rozjel v roce 2023.

Samsung už aktualizoval řadu svých mobilních telefonů na nejnovější operační systém Android 14, tím ale podpora ze strany korejského výrobce nekončí. Řadu funkcí spojených s AI dostanou rovněž vybrané starší telefony a výrobce nyní potvrdil jejich seznam. Máte některý z nich?

Podle očekávání na něm nechybí modely Galaxy S23, Galaxy S23+ a Galaxy S23 Ultra. Nezapomnělo se ani na Galaxy S23 FE, stejně tak se mohou těšit majitelé skládaček Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5. Ve světě tabletů se na AI funkce může těšit řada Galaxy Tab S9.

Později může Samsung na tento seznam doplnit další modely, na stranu druhou ale úplně nepředpokládáme, že by v tomto šel ještě více do historie. Případně si přidání AI funkcí do starších telefonů nechá až do operačního systému Android 15. To by byla dobrá zpráva pro majitele starších strojů, sice by si na nové funkce museli počkat, ale dočkali by se…

Galaxy S24 Series: How to use Live Translate | Samsung

AI funkce do zmíněných telefonů a tabletů dorazí během první poloviny letošního roku, přesnější harmonogram zatím výrobce nezveřejnil. Už teď ale můžeme výrobce pochválit za fakt, že nové funkce nenechá exkluzivně jen pro řadu S24. Na stranu druhou buďme připraveni na to, že se staršími procesory nemusí být dostupné úplně všechny AI funkce, případně nemusí fungovat tak dokonale, jako to výrobce ukázal u trojice Galaxy S24, Galaxy S24+ a Galaxy S24 Ultra.

Těšíte se na příchod AI do vašeho telefonu Samsung?

