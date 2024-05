Společnost Samsung představí začátkem července na akci Galaxy Unpacked hned několik novinek v čele s novými ohebnými telefony. Společně s nimi se odhalí také nová verze nadstavby One UI 6.1.1, která bude debutovat právě v novém Foldu a Flipu, zanedlouho poté se však dostane také na řadu Galaxy S24 a zajímat by měla především majitele verze Ultra. Přinese totiž prý významný update fotoaparátu.

Zprávu přinesl známý leaker Ice Universe, který uvedl, že aktualizace prochází testováním. Zatím není úplně zřejmé, co všechno se společně s novým updatem vylepší, ale věcí, které by měl Samsung řešit, se nabízí celá řada. Přestože Galaxy S24 Ultra patří ke špičkovým fotomobilům, na úplný TOP letos v obrovské konkurenci letos trochu ztrácí a na fotoaparáty není vždy spoleh. Nabízí se vylepšení v oblasti ostření i zoomu, jehož kvalita je v porovnání s loňským modelem přinejmenším diskutabilní. Jihokorejská vlajka se totiž zbavila 10x teleobjektivu a má „pouze“ 5x optický zoom, takže přiblížení na delší vzdálenosti nepůsobí tak kvalitně. Samsung si hodně dopomáhá AI a výsledky jsou v mnoha případech horší než loni.

This is the One 6.1.1 version of Galaxy S24 Ultra, and testing has started, which is the biggest update of S24 since its release. Will include a lot of camera updates.

This version is in its early stage and will be tested for quite a long time before being pushed. pic.twitter.com/7crJi1ZZvB

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) May 27, 2024