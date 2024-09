Samsung na veletrhu IFA 2024 oznámil poslední větší update před One UI 7

One UI 6.1.1 bude od září k dispozici pro více uživatelů po celém světě

Samsung představil svou vizi „AI for All“



Ještě než dorazí Android 15 a s ním i nadstavba One UI 7, oznámil Samsung velké rozšíření své nejnovější nadstavby One UI 6.1.1, které rozšiřuje stávající funkce Galaxy AI. Jako první se na řadu dostávají prémiové telefony Galaxy Z Fold6 a Z Flip6, ale hned záhy Samsung dopřeje rozhraní One UI 6.1.1 i starším modelům, jmenovitě třeba Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 nebo Tab S9.

Neskromným cílem Samsungu je, aby na konci letošního roku bylo po celém světě 200 milionů přístrojů Galaxy s umělou inteligencí. Na veletrhu IFA 2024 tak dnes představitelé Samsungu prozradili nejen nový plán rozšiřování One UI 6.1.1 na další zařízení, ale zároveň nastínili i skvělé AI funkce, které bude mít rázem k dispozici mnohem víc uživatelů.

Půjde zejména o Live Translate (nepodporuje zatím češtinu), který vám umožní poslouchat text v jiném jazyce a nechat si ho v reálném čase překládat; nebo Circle To Search umožňující rychlejší a efektivnější vyhledávání (k dispozici je v češtině). Součástí má být i vylepšení fotoaparátu z hlediska lepšího ostření a většího zoomu nebo funkce Živý efekt.

S psaním zase pomůže funkce Chat Assist (nepodporuje aktuálně češtinu), která je určena ke snazší tvorbě e-mailů nebo příspěvků pro sociální sítě za pomoci nástroje Composer. AI přitom vygeneruje požadovanou zprávu jen na základě zadání několika klíčových slov. Součástí je zároveň i funkce Navrhované odpovědi, která sama navrhuje odpovědi na přijaté zprávy – a je možné propojit ji s chytrými hodinkami Galaxy Watch7 nebo Galaxy Watch Ultra a odpovídat „ze zápěstí“.

Co ještě nabídne rozšíření One UI 6.1.1?

Za zmínku rozhodně stojí i funkce Note Assist (čeština zatím není podporována), která umožňuje překládat a shrnovat poznámky, a to i na základě hlasových nahrávek. Při práci s PDF soubory zase dost možná uvítáte funkci PDF Overlay Translation, která z nich nejen přeloží nejen běžný text, ale dokonce dokonce i ten umístěný v obrázcích nebo grafech.

Pokud rádi tvoříte, nadchnou vás zase kreativní funkce Galaxy AI jako Sketch to Image (vytvoří z jednoduché kresby obraz) nebo Portrait Studio (slouží k tvorbě avatarů).

Dostane se One UI 6.1.1 i na vaše zařízení?

Zdroj: IFA 2024, vlastní, tisková zpráva