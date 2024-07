Živý efekt převede 2D fotografii osoby nebo domácího mazlíčka na krátké paralaxní video

Toto video pak můžete použít jako tapetu zamykací obrazovky nebo titulní obrazovky

Funkce je k dispozici na Galaxy Z Flip6 a Z Fold6, ale přijde i na další zařízení spolu s One UI 6.1.1

Živý efekt je funkce, která extrahuje informace o hloubce z 2D fotografií lidí nebo domácích mazlíčků a vytváří paralaxní fotografii. Za normálních okolností, chcete-li vytvořit paralaxní fotografii, potřebujete více fotografií pod mírně odlišnými úhly, abyste zachytili informace o hloubce.

Již dlouho je však možné tento proces simulovat pomocí jediného plochého 2D obrazu. Pomocí algoritmu strojového učení, který odděluje objekty v popředí od objektů v pozadí, pak můžete simulovat efekt paralaxy odvozením informací o hloubce z původního obrázku, promítnutím popředí a pozadí do 3D prostoru a následným pohybem virtuální kamery k vytvoření efektu.

Chcete-li použít Živý efekt, jednoduše spusťte Samsung Galerii, otevřete libovolnou fotografii s osobou nebo zvířetem a poté přejeďte prstem zespodu nahoru. Ve spodní části fotografie uvidíte několik akcí, včetně jedné pro Živý efekt. Klepněte na něj a nad textem by se měl objevit jiskřivý emotikon s nápisem „použití živého efektu…“ Po několika sekundách se začne simulovaná paralaxní fotografie přibližovat a oddalovat, abyste viděli výsledek. V dolní části si můžete vybrat, zda chcete živý efekt sdílet, nebo uložit jeho kopii. Funguje to zcela offline, vaše data tedy neopouští telefon.

No a výsledek pak vypadá nějak takto. Vzhledem k tomu, že výsledný živý efekt je uložen jako video MP4, můžete se vrátit do aplikace Samsung Gallery a nastavit jej jako tapetu. One UI vám umožňuje použít video jako tapetu na zamykací obrazovce i na vnější obrazovce. Kromě toho vám operační systém také umožňuje používat video jako pozadí hovoru nebo budíku za předpokladu, že používáte standardní dialer a hodiny.

Živý efekt je v současné době k dispozici pouze na Galaxy Z Fold6 (SM-F956BZSNEUE) a Galaxy Z Flip6 (SM-F741BZSGEUE), protože obě skládací zařízení jsou v tuto chvíli jedinými zařízeními Samsung, která používají One UI 6.1.1. Samsung slibuje, že tato funkce bude uvedena i na starší modely, včetně Galaxy Z Fold 4/Flip 4, Galaxy Z Fold 5/Flip 5, řady Galaxy S22/S23/S24, Galaxy S23 FE a řady Galaxy Tab S8/S9.

Líbí se vám funkce Živý efekt?

Zdroj: AndroidAuthority