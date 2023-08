Samsung zítra vypustí první betu One UI 6.0 pro letošní vlajky

Hned po nich se dočkají nové telefony střední třídy

V květnu začal Samsung interně testovat prostředí One UI 6.0, které je postaveno okolo Androidu 14 a zdá se, že první veřejná beta verze je doslova za rohem. Německá podpora společnosti totiž v chatu jednomu z uživatelů potvrdila, že vlajková řada Galaxy S23 se dočká už zítra, tedy 2. srpna, následovat budou překvapivě telefony střední třídy.

One UI 6.0 se jako první dočkají majitelé Galaxy S23

Jak můžete vidět na screenshotu níže, kromě řady Galaxy S23 se v dohledné době, konkrétně 9. srpna dočkají také majitelé telefonů Galaxy A34 a Galaxy A54, což je poněkud překvapivý krok. Až dosud jsme byli zvyklí na to, že po aktuálních vlajkách přichází řada na starší vlajky, případně ohebné telefony. Tuto strategii ale jihokorejský gigant podle všeho změnil a jde vidět, že klade důraz i na střední třídu.

Plná verze by měla vyjít v říjnu

Původně se očekávalo, že beta program pro řadu Galaxy S23 bude spuštěn již ve třetím červencovém týdnu, očividně však došlo k lehkému zpoždění. Nicméně se zdá, že se firma snaží minimalizovat prodlevy a drží se svých termínů zuby nehty. To dokládá i fakt, že již zveřejnila specializované sekce One UI 6.0 na svých komunitních fórech v Indii a USA. Pokud si však budete chtít betu nainstalovat, budete muset sáhnout k ručnímu updatu. V Česku totiž Samsung oficiálně netestuje. Plná verze by pak měla vyjít koncem října.

Jak se těšíte na One UI 6.0?

Zdroj: SamMobile