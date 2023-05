Samsung právě představil nový systém pro chytré hodinky

Přináší novinky ve třech oblastech

K dispozici bude pro Galaxy Watch4 a novější

Společnost Samsung právě představila svůj nejnovější operační systém pro chytré hodinky Galaxy Watch 4 a Galaxy Watch 5. Nové rozhraní One UI 5 Watch nabízí hromadu novinek, ať už se bavíme o sledování sportovních aktivit či spánku, zlepšilo se ale i zabezpečení. Tak se pojďme na všechny podstatné novinky společně mrknout.

One UI 5 Watch vám pomůže se spánkem

Nové uživatelské rozhraní Sleep Insights vám zobrazí skóre spánku a kompletní přehled o vaší předchozí noci. Nebudou chybět další podstatné údaje, jako je hladina kyslíku v krvi, fáze spánku (REM, lehký, hluboký) a doba jejich trvání nebo chrápání. Samsung při představování nového rozhraní zdůraznil, že budování zdravých návyků je pro kvalitní spánek klíčové. A právě o ně se postará funkce Sleep Coaching, která už je nějakou dobu k dispozici na telefonech a nyní zamíří přímo do hodinek. Další novinkou je propojení s chytrou domácností skrz aplikaci SmartThings. V praxi to znamená, že chytré produkty reagují na vaše skóre spánku a na základě toho upravují svou činnost.

Zlepšení kondice a výsledků při tréninku

Další vylepšení se týká sportovních aktivit. Nový personalizovaný průvodce se naučí pracovat s daty vašeho srdečního tepu a na základě toho vám připraví trénink. Hodinky jej následně v reálném čase analyzují a vyhodnocují. Tato funkce (Samsung ji nazval Heart Rate Zone) vám následně nastaví pět optimálních úrovní intenzity tréninku (zahřívací, kardio, spalování tuků, tvrdý trénink a maximální trénink), takže si každý uživatel může nastavit cíl na základě svých schopností. U Galaxy Watch5 Pro se počítá také s vyhledáváním/přístupu ke GPX souborům skrz Samsung Health.

Zlepšení bezpečnosti

Samsung nezapomněl ani na zlepšení bezpečnosti uživatelů. Aktualizace se dočkal systém SOS, který nabízí přímou hlasovou komunikaci a předá informace o poloze uživatele i aktuální zdravotní informace. Ty budete ale muset předvyplnit. Pro aktivaci SOS stačí pětkrát za sebou stisknout boční tlačítko. V neposlední řadě bude všem uživatelům starším 55 let ve výchozím nastavení aktivována funkce detekce pádu.

Přístup do beta verze bude k dispozici majitelům hodinek Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch5 a Galaxy Watch5 Pro a to skrz Samsung Members. V tuto chvíli ale nevíme, kdy jihokorejská firma systém uvolní široké veřejnosti. Je ale vysoká pravděpodobnost, že se dočkáme spolu s představením Wear OS 4. V nadcházejících hodinkách Galaxy Watch 6 bude systém One UI 5 Watch přítomný již z výroby.

Zdroj: GSMArena