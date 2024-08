Samsung vyvíjí OLED displej s poloviční spotřebou energie oproti současným panelům

Nová technologie by mohla vést k telefonům s výdrží přes 24 hodin i při intenzivním používání

Úspora energie může být využita pro náročné AI výpočty, ale také pro prodloužení výdrže baterie

Samsung si zřejmě řekl, že už mu došla trpělivost s věčným nabíjením telefonů. Na výstavě IMID 2024 vytáhl z rukávu eso v podobě nového OLED displeje, který by mohl způsobit menší revoluci v oblasti výdrže baterií.

O co vlastně jde? Samsung vyvíjí OLED panel bez polarizační fólie, který údajně spotřebuje o polovinu méně energie než současné displeje. A to už je pořádný skok vpřed. Představte si, že byste svůj telefon nabíjeli jednou za dva dny místo každodenního rituálu hledání nabíječky.

Viceprezident Samsung Display se nechal slyšet, že by tato technologie mohla vést k vlajkovým lodím s výdrží přes 24 hodin i při intenzivním používání. To zní jako hudba pro uši všech, kdo se potýkají s věčně vybitým telefonem. Ostatně je to právě výdrž baterie, která se za roky existence smartphonů posunula nejméně.

Samsung však celou věc zarámoval do kontextu AI. Nové displeje mají být schopné zobrazit hromadu detailů, jemné barevné odstíny a celkově mají být mnohem lepší než ty současné. To zní skvěle, ale také to naznačuje, že ušetřená energie by mohla být využita pro náročné AI výpočty, spíše než pro prodloužení výdrže baterie.

Otázkou tedy zůstává, jak Samsung naloží s ušetřenou energií. Použije ji pro prodloužení výdrže, nebo ji „spálí“ na AI funkcích? V ideálním případě by mělo jít o kompromis.

Zdroj: PhoneArena