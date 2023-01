Společnost Samsung Display, která pod křídly korejského giganta vyrábí zobrazovací panely nejen pro mobilní telefony, na konferenci CES 2023 ukázala hodně zajímavý koncept telefonu. Když napíšeme, že má ohebný displej, tak to asi v dnešní době překvapí málokoho. Nicméně tento přístroj má flexibilní obrazovku, která se kolem pantu dokáže ohýbat na obě strany. Můžete si tak v jednom těle představit například konstrukci Galaxy Z Fold a Huawei Mate Xs.

Přednost takového mobilu by byla zřejmá – bylo by možné jej otevírat či zavírat oběma směry, ať už by bylo důvodem cokoli. Technologie pojmenovaná Flex In & Out dokáže zajistit kompletní 360stupňové ohnutí displeje a obrazovka přitom není extra výjimečná a normálně “sedí” na běžně plochém telefonu. Kouzlo je totiž v pantu “water-drop”, jenž umožňuje ohýbání panelu do volnějšího tvaru a také způsobuje menší záhyby než současný systém pantů u skládacích zařízení Samsung. Tento mechanismus by se mohl letos teoreticky objevit u mobilu Galaxy Z Fold5.

Jaký máte názor na tento typ ohýbání displeje?

Zdroj: aauthority