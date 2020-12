Recenze party reproduktoru Samsung MX-T70: Obří kladivo na sousedy

Když doma chcete udělat party a chcete ji obohatit hudební reprodukcí, máte hned několik možností, jak to provést. Někomu postačí HiFi věž nebo menší reproduktory, jiný sáhne po velké aparatuře třeba i se stativy a mixážním pultem. Někde uprostřed se nachází moderní segment party reproduktorů, mezi jejichž společné vlastnosti patří přenositelnost, široké množství připojení (včetně bezdrátového) a elegantní design. Rozdíly se pak mezi nimi nacházejí ve výkonu, celkové kvalitě zvuku nebo například možnostech bateriového napájení. Své zástupce má v této sféře také Samsung, který na trh poslal party reproduktory MX-T50 a MX-T70. Druhý jmenovaný si rozebereme v této recenzi.

Konstrukce, design a obsah balení

Přiznám se, že když jsem dostal přes e-mail možnost reproduktor Samsung MX-T70 testovat, moc jsem se nepídil po tom, o jak velké zařízení vlastně jde. Když pak dorazil kurýr, hleděl jsem na krabici odpovídající obalu menší ledničky celkem překvapeně. Naštěstí se na chlup přesně vešla do kufru Fabie a po převozu domů jsem se mohl podívat, jak velký “drobek” se v ní tedy nachází. Celkové rozměry reproduktoru jsou 463 x 884 x 455 mm, což je s přehledem největší party “bedna”, kterou jsem kdy měl možnost zkoušet nebo vidět. Velikosti odpovídá i hmotnost, která činí 26,5 kilogramu. Rovnou říkám, že s těmito parametry už se nedá moc mluvit o “přenosném” reproduktoru. Má sice madla, ale nosit ho každou chvíli sem tam někde na akci opravdu nechcete. Nicméně rozměry i váha mají své logické opodstatnění, k tomu se dostaneme.

Z hlediska počtu a uložení reproduktorů se jedná o 2.1 sestavu zasazenou do jednoho těla. Spodní část věže (označení “tower” používá i Samsung) zabírá desetipalcový basový měnič namířený membránou směrem nahoru a průduchem (basreflexem) směrem dolů. Nad ním jsou do tvaru V umístěny dva středové (5,25″) a dva výškové (1″) reproduktory, které mají za úkol akusticky vykrývat širší prostor před věží. Na horní ploše je kruhový ovládací panel, displej a drážka pro usazení telefonu. Na zadní straně je schovaných několik tlačítek, konektorů a potenciometrů (rozebereme později). Mezi nohami a ve středovém prostoru se nacházejí RGB LED pro světelné efekty.

Samsung pracuje na Galaxy Smart Tag. Půjde o levný produkt, který opravu oceníte čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Za zmínku určitě stojí, že díky kombinaci plastu a gumy je reproduktor z vrchu chráněn proti polití či poprskání. Nemůžete počítat s úplnou vodotěsností, ale třeba rozlité pivo by měl Samsung MX-T70 na své horní ploše snést. K zařízení je dodáván přívodní kabel, dálkový ovladač a manuál. Baterii tento reproduktor nemá, napájení je skrze klasickou vidlici na 230 V.



Zvuk Samsung MX-T70 mile překvapil

Z hlediska celkové zvukové kvality jde o velmi nadprůměrný počin. Jelikož jsem ve volném čase zvyklý pracovat s profesionální pódiovou technikou, při vyslovení pojmu “party reproduktor” se okamžitě sníží moje očekávání. Tady to ale bylo předčasné a nakonec jsem byl mile překvapen. Ještě než jsem se pustil do pořádného testování, objevily se v komentářích oprávněné dohady, jak výkonný vlastně Samsung MX-T70 je. Informace jsou totiž dost matoucí. Výrobce udává 1500 Wattů RMS (600 W basový + 2x 300 W středový + 2x 150 W výškový reproduktor), což je papírově velmi slušné. Nicméně na zadním štítku je uvedeno pouze 160 W, takže tu něco nehraje. Tedy alespoň z hlediska parametrů. Nejjednodušší vysvětlení je, že v Samsungu úmyslně či neúmyslně zaměnili pojem RMS za jiný, například nechvalně proslulý PMPO (vysvětlení v zeleném boxu). Má smysl to řešit? Z hlediska reálného dojmu z reproduktoru spíš ne.

RMS vs. PMPO RMS je běžně používané označení u reproduktorů a vyjadřuje výkon, který je zařízení schopné za běžných okolností produkovat po dlouhou dobu. Údaj na obalu je nejčastěji součtem RMS výkonů všech měničů v sestavě. Oproti tomu PMPO, často zneužívané k působivějším marketingovým účelům, zjednodušeně vyjadřuje hodnotu maximálního “vystřelení” výkonu v rámci zlomků sekundy. A to ještě jen teoreticky. Reproduktory nikdy nezvládnou hrát s výkonem PMPO. Rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami může být třeba desetinásobný nebo i vyšší.

Trochu kecá, ale hraje skvěle

Pokud vám jde o co nejvyšší čísla, můžete se u ozvučovací techniky často nemile spálit. V tomto případě tomu jde výrobce dokonce naproti, což se mi nelíbí. Bez ohledu na hrátky s numery ale můžu říct, že reálná zvuková kvalita reproduktoru je opravdu velmi dobrá. Díky pokrývání širšího prostoru dvěma páry “vrchů” zvládá MX-T70 ozvučit běžné prostory způsobem, na jaký byste normálně potřebovali reproduktory dva. I když jsou tyto měniče zákonitě odsouzeny k menší efektivitě, jelikož jsou umístěny u pasu a ne u hlavy, tak jak mají být.

Přítomnost samostatného basového reproduktoru (subwooferu) je hodně znát. I když je potřeba mu pomoci softwarově. Bass Boost je efekt, který v 99 % případů končí úplně strašně, ale v tomto případě se naštěstí bavíme o tom zbývajícím procentu. Zapnutí posílených basů posouvá subwoofer na parádní úroveň, přičemž nijak citelně netrpí výšky a středy. Dokonce mi přijde, že se celé zařízení zesílí u všech frekvencí. To se málokdy vidí (slyší) a divím se, že toto nastavení Samsung MX-T70 nemá jako základní. Zkoušel jsem do reproduktoru “poslat” několik svých oblíbených referenčních skladeb, u kterých znám ze sluchátek a jiných systémů jejich potenciál (zkuste si na různých zařízeních otestovat basy třeba tímto), a přednes hodnotím opravdu velmi kladně. K dispozici je i několik přednastavených hladin ekvalizéru, ale jejich použití podle mě vůbec nestojí za zmínku.

S hlasitostí nemá Samsung MX-T70 absolutně problém

Stejně jako u jakéhokoli jiného zdroje zvuku záleží samozřejmě na tom, kam ho postavíte. V tomto případě je ideální roh. Testoval jsem různé pozice v různých prostředích a vysledoval jsem tři základní věci. Zaprvé hlasitost je pro použití v domácím interiéru více než dostačující a na její maximální hodnotu jistě nadávat nebudete. Těžko říct, jestli budou stejného názoru i sousedi. Ani v otevřeném prostoru bych se s reproduktorem nebál pustit do větších akcí. Věž přitom ani na vrcholu vybuzení netrpí slyšitelným zkreslením, nevrže nebo přehnaně nefuní, což ukazuje na dobré zpracování. Zadruhé výšky a středy mají stejnou úroveň a kvalitu v hodně širokém prostoru, což je dáno dříve zmíněnou konstrukcí. To se opravdu povedlo. No a zatřetí basy jsou nejsilnější do dvou metrů od věže a v osách tvořících tvar T.

Aktualizace na One UI 3.0 a Android 11 dorazí na 43 Samsung zařízení. Známe jejich seznam i datum vydání čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Samsung: Sound Tower T70

Nezapomeňme, že se tu ale bavíme o party “bedně” za cenu jednoho průměrného středovýškového reproduktoru, který bychom našli na pódiu v nejbližším klubu (už ať je otevřou, prosím!). Samsung MX-T70 se snaží bojovat na všech frontách a i když je v tom velmi dobrý, pochopitelně má své hranice. Pro kvalitnější pokrytí větší plochy pořádným akustickým tlakem je tedy potřeba přemýšlet jinak. Ideálně asi sáhnout po něčem jiném než je takový party box. Jestli vás ale uchvátí povedeným designem, praktickým a stabilním umístěním na zem a třeba i světelnými efekty (ve všem bych s vámi souhlasil), můžete se vydat ještě i jinou cestou…



Samsung MX-T70 se hodí do skupiny i do sterea

Celá rodina party reproduktorů od Samsungu má schopnost připojovat se do větších audio systémů. A to dvojím způsobem. Jedním je Skupina, ve které jedna věž plní roli “velitele” a přijímaný signál nejen přehrává, ale posílá i dál ostatním. Ty jsou buď spárované bezdrátově, nebo připojené přes RCA konektory, takzvané cinche. Kabelové připojení pak pochopitelně není limitováno jen na Samsung reproduktory, to bezdrátové ale ano. U skupinového zapojení je jedno, který konkrétní model do něj přidáváte. U druhé varianty, kterou je Stereo mód, už je ale potřeba použít dva stejné přístroje. Bezdrátové skupinové zapojení počítá s maximálně deseti reproduktory a u stereo módu samozřejmě se dvěma. Případné stereo se dá použít i v kombinaci s televizí. Zkoušel jsem v rámci experimentu Samsung MX-T70 použít jako hostitelský zdroj pro Nest Audio, ale to se mi nepodařilo.

Jaké jsou další možnosti vstupů? Když ještě zůstaneme u Bluetooth, tak je potřeba zmínit podporu pro připojení dvou telefonů naráz. O zábavu na party se tedy mohou starat dva lidi. Jsou přítomny dvě USB zdířky pro flash disky. Jsou podporovány skladby ve formátech mp3, wma, aac, wav a flac a ty je možné procházet i ve složkové struktuře. Nechybí AUX vstup v podobě jack zdířky, zmíněné RCA in/out konektory a velmi mě potěšily dva vstupy pro nástroje či mikrofony s ovládáním hlasitosti a echa. S radostí jsem na chvilku využil Samsung MX-T70 jako “kombo” při hraní na ukulele.

Ovladač a aplikace

Mobilní aplikace Samsung Sound Tower a fyzické dálkové ovládání jsou dva prvky, které usnadňují používání reproduktoru. Zpřístupňují také některé funkce, které jiným způsobem k dispozici nejsou. Vlastně tři. Jednu z nich bych raději nikdy nepotkal, ale dvě jsou užitečné. Na samotném reproduktoru jde například přepínat jen mezi několika základními světelnými efekty, a až v aplikaci jde na RGB paletě vybrat konkrétní statická barva. Pomocník v mobilu také hodně usnadní procházení skladeb z různých zdrojů mimo Bluetooth – z telefonu, USB nebo AUX. Ovladač je v tomto samozřejmě trochu méně schopný, jelikož je odkázaný jen na tlačítka.