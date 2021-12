Budoucí Samsung hodinky by mohly udělat převrat v ovládání

Korejský Samsung se zavádění nových hardwarových technologií do masové výroby příliš nebojí, což v posledních měsících a letech dokazuje například produkcí ohebných telefonů. Nedávno se pochlubil také neustálým vývojem flexibilních zobrazovacích panelů, takže plány má jistě velké. Nedávno objevený patent ukazuje, že má možná v úmyslu využít netradiční displej také pro chytré hodinky Galaxy Watch. Konkrétně displej rolovací a vysouvací.

Výkresy, tradičně vyšťourané a poutavě vizualizované redakcí LetsGoDigital, zachycují na první pohled běžné hodinky s kulatým displejem. Další obrázky už ale odhalují, že by zařízení mělo mít dva půlkulaté displeje, které by se odvíjely ze středu ven. A to buď po stisknutí softwarového tlačítka, nebo pomocí boční fyzické korunky. Uprostřed mezi těmito polovinami by prý dokonce mohl být i fotoaparát nebo i víc.

Patent počítá s tím, že by se plocha displeje po rozvinutí zvětšila asi o 40 %, přičemž dvě zmíněné půlky by mohly být rolovací a vysouvací samostatně. To by se mohlo hodit např. při zobrazení aplikace nahoře a ovládacích prvků dole. LetsGoDigital podotýká, že jde o nezvykle podrobný patent (má 96 stránek), který do detailu řeší i ovládání a další aspekty používání. Že by tyto hodinky Samsung už skutečně chystal?

Co byste řekli na takový design hodinek?

Zdroj: LGD