EKG v Samsung hodinkách už funguje i v USA. Dočkáme se někdy i v ČR?

Chytré hodinky Galaxy Watch3 a Galaxy Watch Active2 už poskytují funkci elektrokardiogramu (EKG) v dalším regionu. Potřebnou FDA certifikaci získala pro tyto své výrobky jihokorejská firma Samsung v USA. Tamní majitelé těchto hodinek tedy nyní mají přístup ke zdravotní funkci, která byla doposud dostupná jen v Jižní Koreji. Slůvko “zdravotní” je přitom trochu ošidné. Samotný Samsung zákazníky upozorňuje, že měření je pouze orientační. A že by ho zákazníci neměli považovat za srovnatelný s tím profesionálním u lékaře. Tak či onak už mají zmíněné Samsung hodinky měření EKG i v USA.

Rozšiřování této funkce do dalších regionů je problematické právě kvůli zdravotním předpisům. Výrobce se chlubí, že hodinky měřičem disponují, ale v drtivé většině státu jej není možné používat. Do té doby, než Samsung “oběhá” patřičné úřady a získá povolení. Zavádění je zatím celkem pomalé. V USA dostaly Samsung hodinky měření EKG nyní v září, první spuštění funkce proběhlo v Jižní Koreji v květnu. Asi se dočkají i další státy, ale oficiální plán spouštění zatím neexistuje ani pro Evropu. Těžko tedy soudit, kdy a jestli vůbec se dočkáme i my v ČR. Na našem trhu mezitím stejnou funkci dostaly díky nové certifikaci hodinky Fitbit Sense.

