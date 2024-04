Známý leaker @UniverseIce, odhalil, jakou konfiguraci fotoaparátů bude mít pravděpodobně chystaný Samsung Galaxy Z Fold6. Stručně řečeno, nečeká nás žádná změna ve srovnání s loňským Samsung Galaxy Z Fold5, jak ukazuje tabulka níže.

The camera configuration of Galaxy Z Fold6 is exactly the same as that of Fold5. Whether it’s the rear camera or the front camera or UDC

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) April 8, 2024