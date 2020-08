Na indické verzi Samsung webu se objevil levnější Galaxy Z Fold “Lite”

Už nějakou dobu šumí veřejným prostorem spekulace, že Samsung brzy ukáže nejen další prémiový telefon s ohebným displejem, ale také dostupnější variantu mobilu s touto konstrukcí. Domněnky v podstatě potvrdila indická verze webu jihokorejské firmy. Na serveru se objevila stránka se zařízením s produktovým označením SM-F415F/DS. V porovnání s dřívějšími označeními by se mělo podle všeho jednat o “odlehčený” ohebný telefon s nižší cenou. O telefonu se zatím mluví jako o Samsung Galaxy Z Fold Lite, i když indický web toto jméno oficiálně nepoužil.

Jedná se o stejné zařízení, které před pár dny prošlo WiFi certifikací. Podle odhadů by mohlo jít o první ohebný telefon, jehož základní globální cena teoreticky klesne pod tisíc dolarů. Nevíme, kdy se má objevit, nicméně zařazení stránky vedoucí k Samsung Galaxy Z Fold “Lite” na indický web značí, že je ten okamžik za rohem. Současně s tímto mobilem by se údajně mohly objevit hned dvě další varianty ohebných telefonů – Galaxy Z Fold 3 vybavený S-Penem jako další nástupce hlavního tahouna a Galaxy Z Fold S, který by se měl zase skládat na obě strany. Teoreticky by mohl souviset se spekulativními obrázky “zetkového” telefonu z ledna. Celkem se těšíme na to, co Samsung ukáže.

Co by podle vás měl splňovat ohebný telefon?

Zdroj: Gizmo