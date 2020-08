Ohebné mobily konečně za snesitelnou cenu? Samsung prý jeden chystá

Revoluční technologie vždycky stojí hodně peněz. Alespoň ze začátku, kdy prochází překotným vývojem a není ustálená kvalita a výrobní proces. Platí to i pro ohebné telefony, které běžným uživatelům poprvé dorazily v podobě modelů Huawei Mate X a Samsung Galaxy Fold. Jejich ceny přesahovaly hranici 1000 dolarů a většinu zájemců o tuto technologii samozřejmě hned napadla otázka: Kdy budou ohebné telefony levnější a dostupnější? Po několika dlouhých měsících se možná konečně dočkáme modelu, který svou cenou většinu lidí neodradí. Poměrně levný ohebný telefon údajně chystá Samsung.

Zrekapitulujme si současnou nabídku. Huawei Mate Xs stojí šedesát tisíc korun, původní Fold čtyřicet šest. Motorola přihodila ohebnou verzi legendy Razr s původní cenou čtyřicet tisíc. Nyní jde sehnat za třicet. Samsung se nadále snažil cenu dostat níž a k radosti zájemců přešel na “véčkový” design s horizontálním zavíráním. Z Flip stojí čtyřicet tisíc korun, v 5G variantě o tři víc. Chystá se i uvedení modelu Z Fold 2 5G (ano, Samsung všechny ohebné telefony zařadil do série Z), ale ten bude opět podstatně dražší. Co tedy napovídá, že firma chystá levný ohebný telefon? Nejen poslední spekulace motající se kolem produktu s označením SM-F415F, ale i jeho výskyt ve WiFi certifikaci. K potvrzené existenci tohoto přístroje, jehož “ohebnost” prozrazuje písmeno F v kódovém označení, se navíc šušká, že ponese označení “dostupný”.

Kolik by měl tento levný ohebný telefon Samsung stát? Podle dosavadních odhadů 600 až 700 dolarů, což je hranice kolem patnácti tisíc korun. Za tu cenu už by tato technologie skutečně mohla zamířit i do rukou běžných uživatelů a méně movitých nadšenců. Mezi další spekulativní parametry zmíněného telefonu patří paměťové varianty 64 a 128 GB, barevné varianty zelenou, černou a modrou a procesor Qualcomm Snapdragon začínající číslicí 7. Což by byla další indicie k tomu, že půjde hardwarově o telefon střední třídy.

Za tuto cenu už byste si ohebný telefon koupili?

Zdroj: MSP