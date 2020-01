Tajemný plakát: Je to podoba Galaxy Z Flip, nebo jiný Samsung telefon?

Musíme uznat, že jihokorejskému Samsungu se poměrně dobře daří střežit informace o chystaném flexibilním telefonu. K nástupci revolučního Galaxy Fold už internetem proletělo hodně spekulací a fotek. Doposud se hovořilo o vertikálně zaklápěcím véčku, které by mělo připomínat například Motorolu Razr 2019. Poslední uniklý obrázek ale zákazníkům i novinářům pěkně zamotal hlavu. Jestli jde o úmyslné vypuštění dle plánu marketingového oddělení, tleskáme ve stoje. Zvědavost lidí teď asi nemůže být větší. Na internetu se totiž objevila fotka monitoru, na kterém je vidět vyhotovený plakát k chystanému Samsung telefonu. Pokud pomineme základní možnost, že je samotná fotka podvrh, vyvstává hned několik otázek. A tou hlavní je: Jsou dosavadní spekulace kolem Samsung Galaxy Z Flip pravdivé?

Plakát nás navádí na několik možností. Tou nejsnadněji vysvětlitelnou je, že chce Samsung telefon propagovat stylem dvou přístrojů “na sobě”. To by pak přítomnost dvou pantů a tvaru Z vysvětlovalo. Jenže dříve odhalené písmeno Z v názvu by zase logicky ukazovalo na flexibilní smartphone se dvěma panty a vyobrazený styl skládání. V takovém případě by letěly předchozí spekulace o Samsung Galaxy Z Flip v podobě jednoduchého skládacího véčka oknem. Nebo ne? Ještě je tu třetí možnost, která ale hraničí s hlubokou konspirací. Samsungu se mohlo povést utajit vývoj dvou telefonů a během února nás překvapí předvedením dvou přístrojů – Galaxy Z z plakátu a Galaxy Z Flip z dřívějších obrázků. My jsme hodně zvědaví, která varianta bude nakonec pravdivá.

Na kterou možnost to vidíte vy?

Zdroj: GSM Arena