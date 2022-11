4 důvody, proč si koupit Samsung Galaxy Watch5 (Pro)

Tento týden jsme se podívali na zoubek hodinkám Samsung Galaxy Watch5 Pro, které jsme zhodnotili jako ty vůbec nejlepší hodinky pro Android. Pokud jste tedy recenzi nečetli a chcete se o nich dozvědět více informací, rozhodně se do ní mrkněte. V tomto článku si to celé shrneme a mrkneme se na 4 důvody, proč vlastně o Galaxy Watch5 uvažovat. A je ve finále jedno, zda jde o Pro, nebo klasickou verzi.

1. Skvělý operační systém

Systém Wear OS 3.5 dostal Samsung jako vůbec první výrobce a to už v loňské řadě Galaxy Watch4. Jihokorejská firma do ní nasadila svou nadstavbu One UI Watch a jde bezesporu o jeden z nejlepších, ne-li ten vůbec nejlepší operační systém pro chytré hodinky. Tedy alespoň v případě, že chcete doopravdy chytré hodinky a nikoliv jen zobrazovadlo notifikací. Wear OS nabízí hromadu aplikací třetích stran, které stáhnete přes obchod Google Play a je jedno, zda si chcete stáhnout Spotify, YouTube Music, Google Keep, Stravu, Adidas Running, internetový prohlížeč, nebo Kalendář.

2. Podrobné sledování zdraví

Pokud rádi sledujete statistiky vašeho zdraví, budete nejnovější počin od Samsungu milovat. Skrz aplikaci Samsung Health jste totiž schopni nasát takové množství dat, o kterém se vám ani nezdálo. Samozřejmě lze sledovat SpO2, spánek, srdeční tep a stres, ale kromě toho také třeba HRV, tedy variabilitu vašeho srdečního tepu. To ale není vše. Hodinky umí změřit také EKG a krevní tlak, pokud máte hodinky od Samsungu.

3. Kvalitní tělo

Hodnotili jsme sice Pro variantu, ale i základní Galaxy Watch5 se mohou pochlubit naprosto špičkovým zpracováním. Prémiové materiály kam se podíváte, pohodlné náramky a také safírové sklíčko chránící displej zajišťují, že se vám hodinky budou nejen pohodlně nosit, ale také nějakou dobu vydrží.

Black Friday u Samsungu. Na tyto slevy jste možná čekali čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

4. Slušná výdrž baterie

Možná jste si při čtení tohoto podnadpisu klepali na čelo, ale na poměry Wear OS hodinek mají Galaxy Watch5 Pro (které jsou na tom lépe, než standardní Galaxy Watch5) skutečně velmi dobrou výdrž. V nenáročné dny se dostanete na čtyři dny běžného používání, při intenzivnějším asi na dva. Ale stále jde o hodnoty, které zajišťují, že nemusíte dávat hodinky každou noc na nabíječku, což se zkrátka u takto chytrých hodinek příliš často nevidí.

Lákají vás hodinky Galaxy Watch5 od Samsungu?