Testujeme hodinky Samsung Galaxy Watch3. Na co se máme zaměřit?

Před malou chvílí nám do redakce doputovaly nové chytré hodinky od Samsungu. Model Galaxy Watch3, který byl představen současně s mobilem Galaxy Note20 nebo sluchátky Galaxy Buds Live, začínáme rovnou testovat. Naše hodnocení přineseme během pár dní. Jako již několikrát předtím (třeba velmi úspěšně u Xiaomi Mi Band 5) vám chceme dát příležitost zapojit se alespoň na dálku do testování a pomoci nám tak vytvořit takzvanou interaktivní recenzi. Během testování Samsung Galaxy Watch3 nám tedy směle pište do komentářů tipy, na co se máme u hodinek zaměřit.

Připomeňme si několik základních parametrů. Menší verze má průměr 41 milimetrů, větší (tu máme my) zase 45 milimetrů. Přítomná je otočná luneta (původní Galaxy Watch ji měly, Watch Active ne), bezdrátové nabíjení, ciferníky reagující například na počasí, měření okysličení krve či detekci pádu.

Z hardwarových specifikací lze vyčíst následující: ochrana displeje Corning Gorilla Glass DX, čipset Exynos 9110, 1 GB RAM, 8 GB úložiště, A-GPS, NFC, odolnost IP68 (5ATM) a vojenský standard MIL STD 810G. Baterie by prý měla při běžném používání vydržet i více než 56 hodin. Na to jsme velmi zvědaví. Dojem z reálného používání Samsung Galaxy Watch3 zjistíme během testování.

Co by vás o hodinkách zajímalo?