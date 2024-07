Samsung může mít další problém s kvalitou nových produktů

Po stažení Galaxy Buds3 z prodeje se objevují stížnosti na hodinky

Galaxy Watch Ultra se údajně potýkají s odlupováním barvy

Není to tak dlouho, co se u sluchátek Samsung Galaxy Buds3 Pro přišlo na takové nedostatky v kvalitě, až byly úplně staženy z prodeje. Nyní se zdá, že by jihokorejský kolos mohl mít další závažný problém. Jeden z majitelů čerstvě uvedených hodinek Galaxy Watch Ultra si stěžuje na odlupující se barvu po pouhých několika dnech používání.

Samsung Galaxy Watch Ultra jsou konkurentem Apple Watch Ultra a zaměření na náročné sportovce zcela odpovídá i cenovka, která v České republice činí 17 499 Kč. Zdaleka se tedy nejedná o levnou hračku a už jen z toho důvodu se tedy od hodinek očekává bezchybné zpracování.

Uživatel diskuzní platformy Reddit vystupující pod jménem bimmerb0ii před několika dny zveřejnil fotografii, která zachycuje spodní stranu hodinek s místem, z něhož se zcela očividně vytratila barva. Že by byl úkaz způsoben nějakým drsnějším používáním, můžeme zřejmě vyloučit. Postižený totiž uvádí, že hodinky sice používal v průběhu celého dne (tedy i při spaní), ale při sportování je vůbec nenosil.

Níže ve vláknu jsme poté spatřili stížnost uživatele s přezdívkou No-Sell-3064. Ten tvrdí, že se mu brava odlupuje na obou stranách tlačítka rychlého uvolnění pro výměnu řemínků. Na problém narazil nejpozději po šesti dnech od doby, kdy hodinky začal používat. Náramky údajně vyměňuje každých pár dní.

Samsung Galaxy Watch Ultra máme k dispozici i my a na podobné nedostatky jsme nenarazili. Tím nicméně nemůžeme vyloučit, že případy nejsou ojedinělé – třeba jsme jen měli štěstí. Záporných vlastností jsme ostatně zpozorovali naprosté minimum, jak se můžete blíže dozvědět v naší recenzi.

Co vás nejvíc zaujalo na Samsung Galaxy Watch Ultra?

Zdroj: Reddit