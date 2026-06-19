Samsung Galaxy Watch Ultra 2 dostanou pořádnou baterii. Výdrž má překročit tři dny Hlavní stránka Zprávičky Chytré hodinky Galaxy Watch Ultra 2 podle úniku čeká největší skok ve výdrži v historii řady Uvnitř má pracovat baterie kolem 800 mAh – to je zhruba o 35 % víc energie než u současného modelu Premiéra se čeká koncem července po boku ohebných Galaxy Z Fold8 a Z Flip8 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.6.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Úniků kolem příští generace nejlepších chytrých hodinek od Samsungu přibývá. Ten nejčerstvější se točí kolem baterie a je to pořádné sousto: pokud čísla sedí, dočká se řada Ultra upgradu, na který fanoušci čekali od první generace. Pojďme si projít, co všechno už o modelu Galaxy Watch Ultra 2 víme. O více než třetinu větší baterie Konkrétní číslo přinesl server SamMobile. Nová generace má dostat článek s kapacitou 784 mAh, který Samsung podle zvyklostí nejspíš odprezentuje jako „typických“ 800 mAh. Pro srovnání: dosavadní Galaxy Watch Ultra si vystačí s 590 mAh, takže mluvíme o nárůstu zhruba o 35 %. V praxi by to mělo znamenat výdrž přes tři dny na jedno nabití. Než ale začneme slavit, dovolíme si upozornit, že jde o údaj z úniku, ne z laboratoře výrobce, takže skutečnou výdrž poznáme až při reálném nošení. Na delší časy mezi nabíječkami má kromě většího článku pracovat i úsporný čip Snapdragon Wear Elite. Co se naopak údajně nezmění, je rychlost nabíjení – ta podle čínské certifikace 3C zůstane na 10 wattech. Co o Galaxy Watch Ultra 2 zatím víme? Pod kapotou bude tikat čipset Snapdragon Wear Elite, který má hodinkám dodat výkon i onu kýženou efektivitu. Představení se očekává na konci července, podle všeho 22. července, kdy Samsung odhalí i ohebné Galaxy Z Flip8, Z Fold8 a úplně poprvé i model Z Fold8 Ultra; do prodeje pak hodinky zamíří v srpnu. Samsung Galaxy S26 FE uniká na první fotografii. Takhle bude vypadat Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Zajímavá je i otázka připojení. Už dřív se objevila zpráva, že se chystá levnější varianta úplně bez eSIM – tedy jen s Bluetooth a Wi-Fi – a ta má mířit právě do Evropy. Plnou 5G verzi (SM-L716) si naopak střihnou pouze USA a Jižní Korea, zatímco zbytek světa včetně Česka dostane klasické LTE (SM-L715F). Podrobně jsme tyto rozdíly rozebrali v samostatném článku o levnější variantě bez 5G. A co levnější sourozenec Galaxy Watch9? Ultra nikdy nepřijde na scénu sama. Po jejím boku má dorazit i obyčejná řada Galaxy Watch9, kde se baterie prý také pohne kupředu, byť opatrněji. Menší 40mm verze má nově nabídnout 382 mAh (marketingově 400 mAh), což je o 23 % víc než loni. Větší 44mm model pak údajně zůstane na 435 mAh, tedy beze změny. I tady pohání dění Snapdragon Wear Elite a v záloze se navíc rýsuje elegantnější Watch9 Classic. Těšíte se na nové hodinky od Samsungu, nebo letos zůstanete bez upgradu? Zdroje: SamMobile, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář baterie Chytré hodinky Samsung Samsung Galaxy Watch Samsung Galaxy Watch Ultra Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025