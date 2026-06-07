Samsung Galaxy S26 FE uniká na první fotografii. Takhle bude vypadat Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy S26 FE se poprvé ukázal na reálné fotografii, kterou prozradil záznam z certifikace WPC Telefon s modelovým číslem SM-S741 vychází z designu řady Galaxy S26 a dostává nový vystouplý ostrůvek fotoaparátů Podle dřívějšího úniku má pohánět čipset Exynos 2500 s 8 GB RAM, uvedení se čeká okolo srpna či září Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.6.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Samsung se postupně připravuje na uvedení další „fanouškovské edice“. Galaxy S26 FE bude odlehčenou verzí letošní vlajkové lodi – nabídne tedy o něco slabší specifikace, ale současně i nižší cenu. Přestože jsme už dříve byli svědky úniků z nejrůznějších databází, ten současný přináší první pohled na to, jak bude smartphone skutečně vypadat. Design nepřekvapí, zaskočí však zvláštní umístění ostrůvku Snímek pochází z databáze certifikační autority WPC (Wireless Power Consortium), kde se objevil záznam telefonu s modelovým číslem SM-S741. Upozornil na to server 9to5Google. Z fotky je patrné, že Galaxy S26 FE vychází z designu základního Galaxy S26. Oproti loňskému Galaxy S25 FE se mění hlavně jedna věc, a tou jsou fotoaparáty. Novinka dostává vystouplý ostrůvek podobný tomu, jaký Samsung používá u skládacích modelů řady Galaxy Z Fold. Umístění ostrůvku ale působí trochu nešťastně. Modul se zdá až moc blízko hornímu a bočnímu okraji zad, zatímco u ostatních telefonů s tímto řešením bývá o kus dál od kraje. Na fotce to vypadá nezvykle. Snímek nicméně pochází z certifikace a může jít o předprodukční kus, takže u finální verze se rozložení snad ještě posune. Co se zatím proslýchá o výbavě? O výbavě toho zatím nevíme mnoho. Podle dřívějšího úniku by měl Galaxy S26 FE pohánět čipset Exynos 2500 v doprovodu 8 GB operační paměti a z výroby by měl běžet rovnou na Androidu 17. Líbí se vám design Galaxy S26 FE, nebo vás ostrůvek fotoaparátů taky tahá za oči? Zdroje: 9to5Google, SamMobile, WPC O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Samsung Samsung Galaxy S26 únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025