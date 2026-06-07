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Samsung Galaxy S26 FE uniká na první fotografii. Takhle bude vypadat

  • Samsung Galaxy S26 FE se poprvé ukázal na reálné fotografii, kterou prozradil záznam z certifikace WPC
  • Telefon s modelovým číslem SM-S741 vychází z designu řady Galaxy S26 a dostává nový vystouplý ostrůvek fotoaparátů
  • Podle dřívějšího úniku má pohánět čipset Exynos 2500 s 8 GB RAM, uvedení se čeká okolo srpna či září

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
7.6.2026 14:00
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Samsung se postupně připravuje na uvedení další „fanouškovské edice“. Galaxy S26 FE bude odlehčenou verzí letošní vlajkové lodi – nabídne tedy o něco slabší specifikace, ale současně i nižší cenu. Přestože jsme už dříve byli svědky úniků z nejrůznějších databází, ten současný přináší první pohled na to, jak bude smartphone skutečně vypadat.

Design nepřekvapí, zaskočí však zvláštní umístění ostrůvku

Snímek pochází z databáze certifikační autority WPC (Wireless Power Consortium), kde se objevil záznam telefonu s modelovým číslem SM-S741. Upozornil na to server 9to5Google. Z fotky je patrné, že Galaxy S26 FE vychází z designu základního Galaxy S26. Oproti loňskému Galaxy S25 FE se mění hlavně jedna věc, a tou jsou fotoaparáty. Novinka dostává vystouplý ostrůvek podobný tomu, jaký Samsung používá u skládacích modelů řady Galaxy Z Fold.

samsung galaxy s26 fe predni a zadni strana unik

Umístění ostrůvku ale působí trochu nešťastně. Modul se zdá až moc blízko hornímu a bočnímu okraji zad, zatímco u ostatních telefonů s tímto řešením bývá o kus dál od kraje. Na fotce to vypadá nezvykle. Snímek nicméně pochází z certifikace a může jít o předprodukční kus, takže u finální verze se rozložení snad ještě posune.

Co se zatím proslýchá o výbavě?

O výbavě toho zatím nevíme mnoho. Podle dřívějšího úniku by měl Galaxy S26 FE pohánět čipset Exynos 2500 v doprovodu 8 GB operační paměti a z výroby by měl běžet rovnou na Androidu 17.

Líbí se vám design Galaxy S26 FE, nebo vás ostrůvek fotoaparátů taky tahá za oči?

Zdroje: 9to5Google, SamMobile, WPC

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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